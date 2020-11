Se trata de una serie de eventos, que irán hasta el 5 de diciembre, con los que se buscan reforzar la Política Pública LGBT de Bogotá y disminuir los índices de discriminación en la capital.

Avanza la tercera edición del Festival por la Igualdad en Bogotá, una de las apuestas del Distrito para promover en la ciudadanía el pensamiento diverso e incluyente y escuchar las peticiones de las organizaciones sociales y colectivos LGBT, con el fin de poder crear nuevas estrategias que aporten a la comunidad.

Mitigar la discriminación y lograr una ciudad equitativa no es una tarea fácil. Pese a que en los últimos años se han venido impulsando estrategias para lograrlo, aún hay trabajo por hacer. Es por ello que la Dirección de Diversidad Sexual, de la Secretaría de Planeación, sin terminar la pandemia organizó una nueva edición del festival, que esta vez tiene un plus: 60 delegados de alcaldías y gobernaciones del país se unieron al encuentro, bajo el espacio denominado: “Enlaces territoriales para el diseño de Políticas Públicas de los sectores LGBTI”.

“El Festival por la Igualdad se realiza en marco de las metas de la Política Pública LGBT (que cumple 12 años) y en pro de cambiar los imaginarios negativos sobre las personas homosexuales: gays, lesbianas, bisexuales y trans en Bogotá”, explicó para El Espectador, David Alonzo, el director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación.

Durante este espacio, la entidad ha desarrollado estrategias para incentivar a los bogotanos a participar en los eventos junto a los colectivos y organizaciones LGBT. “Estamos haciendo una nueva formulación de la Política Publica LGBT, por lo que estamos definiendo nuevas acciones para los próximos 20 años. Por eso tenemos congresos y reuniones que nos permitirán definir compromisos y estrategias de trabajo conjunto con organizaciones sociales”, indicó Alonzo.

Adicionalmente, según el funcionario, la capital es referente a nivel nacional por el trabajo de políticas públicas para esta comunidad. “En Bogotá hemos venido trabajando bajo la premisa ´Se puede ser´ que es una apuesta muy importante, en materia de civilización y cambio cultural, para que las personas LGBT no sean discriminadas, rechazadas, estigmatizadas y vulneradas”, dijo.

No obstante, el director admite que todavía hay cosas que trabajar. “Nos hace falta crecer. Estamos hablando a nivel económico y laboral, pues sabemos que la principal causa de discriminación en nuestro país es la pobreza. Ese es uno de nuestros compromisos”, aseguró Alonzo.

La idea es que, junto a más gobernaciones se pueda garantizar una reducción en los índices de violencia a esta comunidad y que, así mismo, cuando se presente un caso de agresión contra uno de sus miembros, se tengas las garantías para hacer justicia. “Queremos hacer seguimiento a las denuncias y alertas para acompañar los casos de discriminación o de vulneración de derechos”, explicó el director.

En conjunto, se busca reforzar el acceso a la justicia para esta comunidad, con el fin de que tengan canales de ayuda para hacerlo. “Estamos trabajando en dos procesos en este momento: la recopilación de la memoria del movimiento LGBT en Bogotá y las estrategias para reforzar la atención de salud para esta comunidad, sobre todo para las personas transgénero”, dijo Alonzo.

Cabe recordar que, este año, uno de los casos que causó indignación en la capital fue el de Alejandra Monocuco, la mujer trans y trabajadora sexual, que murió por negligencia médica. Lo ocurrido generó todo un movimiento por redes sociales, que escaló a movilizaciones y plantones en la ciudad bajo el reclamo “Justicia para Alejandra”.

El festival culmina el próximo 5 de diciembre. Estos son los eventos programados en los que los bogotanos aún pueden participar:

* 13 de noviembre: Congreso sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBT en Bogotá. (De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.).

* 15 de noviembre: Paso Seguro Teusaquillo, Toma Culturar. (De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el CAI de Park Way).

* 17 de noviembre: Encuentro Internacional de Diversidades Sexuales y Espiritualidades en Tiempos de Incertidumbre (De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.)

* 20 de noviembre: Segundo Congreso sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBT en Bogotá. (De 8:00 a.m. a 10:30 a.m.).

* 20 de noviembre: Conmemoración al Día de la Memoria Trans (De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.) y a las 7:00 p.m., habrá un evento por la celebración de este día en la Plaza de Bolívar.

* 22 de noviembre: Parche Diverso (De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Plaza fundacional de Suba).

* 23 de noviembre: Taller de estrategias para el fortalecimiento de emprendimientos y formalización empresarial LGBT (De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.)

* 24 de noviembre: Experiencias y Viviendas Diversas en la Ruralidad (4:00 p.m. junto a la Secretaría de Integración Social).

* 24 de noviembre: Relatos de Cuerpos Diversos (De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. por un Facebook Live IDPC).

* 25 de noviembre: Taller de estrategias para el fortalecimiento de emprendimientos y formalización empresarial LGBT (De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.)

* 26 de noviembre: lanzamiento del proyecto Monocuco: estrategia distrital para el reencuentro y fortalecimiento de las personas transgénero y sus familias. (De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

* 27 de noviembre: Tercer Congreso sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBT en Bogotá. (De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.).

* 27 de noviembre: Voces a la Calle, encuentro para la visibilización de mujeres lesbianas y bisexuales. (De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Secretaría de la Mujer).

* 28 de noviembre: Madrugón LGBT (De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.)

* 28 de noviembre: Ruta del Movimiento Show Car (De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Parque Nacional).

* 29 de noviembre: Actívate virtual. Electro Rumba (8:00 a.m.) – Taller de baile urbano (9:00 a.m.) – Ruma de los 80´s (10:00 a.m.). Facebook Live del IDRD.

* 2 de diciembre: Cuarto Congreso sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBT en Bogotá. (De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.).

* 4 de diciembre: Quinto Congreso sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBT en Bogotá. (De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.).

* 5 de diciembre: Cierre del festival con toma cultural en el parque de los Hippies (De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.).