Filarmónica de Bogotá interpretará clásicos del folclore estadounidense

"La pantera rosa", "Georgia on my mind" y "Un americano en París" son algunas de las obras que se presentarán. El concierto se llevará a cabo en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, este sábado 21 de julio, a las 4:00 p.m. La entrada será con boletería.

La Orquesta Filarmónica realizará un programa especial con música del folklore norteamericano que incluye clásicos del Jazz, Blues y Ragtime, entre otros géneros, este sábado 21 de julio a las 4:00 p.m. en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. La entrada será con boletería.

Según la institución, habrá solos de trompeta y saxofón que buscarán plantear un viaje a la música que se impuso en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado.

En el repertorio se privilegiaron estrellas de la música popular estadounidense como John Philip Sousa, conocido popularmente como el ‘rey de las marchas’; Scott Joplin, una de las figuras más importantes del desarrollo del ragtime clásico; Hoagy Carmichael, compositor, cantante y pianista auto declarado jazzmaniaco y Duke Ellington, uno de los padres del Big Band, entre otros.

Los conciertos incluyen temas como Georgia on my mind de Hoagy Carmichael, Jazz Legato de Leroy Anderson, Satin Doll de Duke Ellington, Moonlight Serenade de Glenn Miller, New York, New York de John Kander, A night in Tunesia de Dizzy Gillespie, The Pink Panter (La pantera rosa) de Henry Mancini y Birland de Joe Zawinal.

También se cuentan The Washington Post de John Philip Sousa, The Entertainer de Scott Joplin, Charleston Rag de Eubie Blake y American Patrol de F.W. Meacham. En cuanto al repertorio sinfónico se destacan Fanfarria para el hombre común de Copland y Un americano en París de Gershwin.

“A partir de esa riqueza de la música popular, surgieron propuestas musicales como el jazz, el swing y la canción americana que en ocasiones se mezclaron con la música académica europea, pero siempre con la consciencia de una música propia. Los compositores que escuchamos hoy crearon una enorme variedad de estilos que desde entonces se han identificado con el arte musical de los Estados Unidos”, aseguró la musicóloga Carolina Conti.

La dirección estará a cargo del maestro Leonardo Marulanda, quien a principios de 2018 llevó la batuta de un concierto de Jazz junto a la artista norteamericana China Moses, y quien desde el 20 de agosto de 2013, se desempeña como director-asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Las boletas podrán ser adquiridas en taquilla, a través de Tuboleta.com y el domingo 22 de julio, a la 1:00 p.m. en la Iglesia Santa Teresita Del Niño Jesús.

