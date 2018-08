Fiscalía archivó investigación contra Peñalosa por títulos universitarios

El ente de investigación no encontró motivos o hechos que permitieran identificar la existencia de un delito.

La Fiscalía, según informaron fuentes cercanas al proceso, decidió archivar la investigación contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por la posible falsedad de algunos de los títulos de maestría y doctorado que aparecen en su hoja de vida y que posteriormente el mandatario aseguró que no eran homologables en el país.

La Fiscalía, que investigaba al mandatario por falsedad ideológica, material, obtención de documento público falso, uso de documento falso y peculado por apropiación, determinó que los títulos no son falsos y que no hubo ningún tipo de omisión, ya que la embajada de Francia confirmó los datos relacionados a los diplomas obtenidos por Peñalosa.

El hecho se conoció, luego de que en El Espectador se publicara un artículo, el 7 de abril de 2016, titulado "El tal doctorado no existe", en el que los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo, señalan que los títulos del mandatario capitalino habrían sido inflados, lo que desató rápidamente la polémica y una cacería, en la que se cuestionaron los diplomas obtenidos por el expresidente del Concejo de Bogotá, Roberto Hinestrosa, y del exalcalde Gustavo Petro.

La polémica también tocó a los alcaldes de Bello, en Antioquia, César Suárez Mira, quien fue cuestionado por presuntamente falsificar su título de bachiller, y el alcalde de Mosquera, Raúl Emilio Casallas, capturado en marzo de 2017 por haber entregado un diploma falso que lo acredita como ingeniero mecánico.

Ante esto, tanto la Fiscalía como la Procuraduría abrieron investigaciones contra Peñalosa, pero, tras un año de su apertura, en marzo pasado el ente de control archivó el proceso al considerar que para ser alcalde de la ciudad no es necesario acreditar ni el título de bachiller, por lo que las faltas no pueden ser consideradas como disciplinarias y por consiguiente no es competencia de la Procuraduría.

En respuesta, el alcalde capitalino aseguró, en junio de 2017, en medio de un foro de la Procuraduría, que obtuvo títulos del más alto nivel y que no son equiparables en el país. “Quiero aclarar, respecto a la presentación, que no tengo ni maestría ni doctorado. Tengo un posgrado del Instituto Internacional en Administración Pública (IIAP), en París, y otro posgrado de la Universidad de Paris”

Ahora, con el cierre del proceso por parte de la Fiscalía termina el debate judicial alrededor de las credenciales académicas del mandatario capitalino.