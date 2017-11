Formulan cargos a secretario de Movilidad de Bogotá por estudio sobre Uber

Redacción Bogotá

La Personería busca establecer si Juan Pablo Bocarejo incurrió en irregularidades al no declararse impedido para decidir sobre la plataforma, teniendo en cuenta que participó de un estudio que destacó sus bondades para la movilidad.

En 2015, antes de ser nombrado secretario de Movilidad de Bogotá y mientras ejercía como académico al servicio de la Universidad de Los Andes, Juan Pablo Bocarejo participó de un estudio en el que se destacaba a Uber como una alternativa innovadora para responder a las exigencias de movilidad en la capital. Ahora, pasados dos años de la publicación, ese informe tiene en aprietos al secretario por un aparente conflicto de intereses que le impediría tomar decisiones o emitir juicios sobre esa plataforma de transporte.

Este martes, la Personería Distrital formuló pliego de cargos contra el funcionario, es decir, le comunicó de qué se trata el proceso y la investigación por sus presuntas irregularidades. El caso, que está en manos de la Personería Delegada de Disciplinarios II, busca establecer si Bocarejo incurrió en alguna falta al no declararse impedido para los temas relacionados con Uber durante el ejercicio de sus funciones.

“Consideramos que el concepto que emitió en su papel de investigador lo imposibilitaba y le impedía trabajar el tema desde la administración (…) En la publicación [Bocarejo] resalta las bondades de la implementación de esta plataforma en la ciudad, lo que en la actualidad va en contravía a los principios de transparencia y moralidad en la función pública”, aseguró la personera Carmen Teresa Castañeda, quien manifestó que el secretario de Movilidad no asistió a audiencia pública el pasado 12 de octubre en la que presentaría descargos y versión libre.

Bocarejo no presentó tampoco soporte alguno que justificara su inasistencia, por lo que se le nombró apoderado de oficio para que ejerza su defensa. Ahora, la audiencia de presentación de descargos y versión libre fue reprogramada para este martes 14 noviembre de 2017.

El estudio del que participó Bocarejo en 2015 fue revelado a principios del año por el gremio de taxistas de la ciudad. Según reclamaron los conductores, la publicación es suficiente para que el funcionario sea retirado de su cargo por conflicto de intereses.

En su momento, el secretario de Movilidad explicó que se trató de una investigación que realizó cuando estaba en la academia y que no interfiere en sus funciones, pues hasta ahora ha cumplido con su trabajo. “Hicimos un ejercicio académico que no era mirar la viabilidad de Uber. Lo que mirábamos es qué beneficios podía generar”, dijo Bocarejo a Noticias Caracol en febrero pasado.

El secretario agregó que no hay conflicto de intereses porque desde su cargo él no dicta la norma, sino que la hace cumplir y en eso no ha fallado. Eso se evidencia, dice el secretario, con comparendos por transporte informal, incluyendo Uber, y los operativos en contra de estos, que se han duplicado en Bogotá.