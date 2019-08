Frente al Museo Nacional se instala el primer “semáforo inteligente” de Bogotá

Es habitual que en avenidas como la Suba y la Carrera 30, cuando las condiciones de tráfico son pesadas, se ubiquen parejas de agentes de tránsito en varias de las intersecciones con el objetivo de aliviar la congestión. Lo que hacen estos oficiales es dar ‘doble semáforo’ a la vía estancada.

La imagen de estos uniformados, que con un silbato van dando indicaciones, parece tener los días contados en Bogotá. Esto gracias a una iniciativa que se propone implementar semaforización inteligente.

Semanas atrás El Espectador ya había abordado el tema del potencial de Colombia en materia de ciudades inteligentes; acciones como estas parecen acercar más a su capital a dicho perfil.

Esta mañana, la Secretaría de Movilidad comunicó que frente al Museo Nacional, en la carrera séptima con calle 29, fue instalado “el primer semáforo peatonal con contador regresivo”.

El diseño de este semáforo tiene una muñeca, llamada Prudencia, en su parte superior. La figura está formada por un conjunto de bombillos led que cambian de color dependiendo de si el peatón puede o no pasar la vía. En la mitad hay un contador que muestra los segundos que faltan para que la señalización cambie y, en la parte inferior, una bocina que indica a personas con problemas de visión que ya pueden pasar.

¿Pero esto ya lo hace inteligente?

No, si nos quedamos con el semáforo Prudencia tal y como fue descrito renglones atrás lo único que tendríamos sería un semáforo con un diseño diferente, y que por cierto, es poco innovador teniendo en cuenta que otras ciudades del país ya tienen señalizaciones con cuenta regresiva.

La inteligencia está en una tecnología que va más allá, una serie de sensores que revisan la concentración de tráfico que hay en un punto específico de la ciudad y, con base en esa información, coordina a todos los semáforos para aliviar la congestión.

Por ejemplo, si el semáforo detecta que la carrera se encuentra estancada y que la situación podría mejorar si retrasa un poco el tiempo de paso de la calle que la cruza el sistema tomará esa decisión.

Es por lo anterior que la imagen de los agentes de tránsito en las intersecciones dando ‘doble semáforo’ podría quedar obsoleta.

Se espera que 800 semáforos, como el que se instaló frente al Museo Nacional, sean desplegados en diversos sectores de la capital.

El proyecto La Semaforización Inteligente, plantea que los semáforos actuales están mandados a recoger, lo anterior porque presentan más de 3.000 fallas cada mes, no cuentan con información en tiempo real, no se ajustan a las condiciones de las vías y emplean luminarias halógenas, no led, por lo que representan un mayor consumo de energía.

Con la implementación de la nueva semaforización se espera una mejoría en tiempos de movilidad en vías del 30%; habrán sistemas de respaldo eléctrico para evitar fallas por cortes de luz; y se integrarán 1.912 cámaras de detección de vehículos para apoyar la coordinación automática de los semáforos.

