“Fui víctima de la brutalidad policial”: Gareth Sella

En las últimas horas el joven lanzó un mensaje mediante sus redes sociales. Dice que fue el Esmad el que le disparó en el ojo, que estaba manifestándose pacíficamente, que en su contra hay una campaña para afectar su imagen y que lo ocurrido no frenará su resistencia al gobierno “asesino y opresor”.

Gareth Steven Sella es un joven de 24 años, dedicado a la realización audiovisual y miembro de un movimiento conocido como Escudos Azules. Información obtenida por El Espectador de parte de otros integrantes de esta organización (que tiene por objetivo asumir la primera línea en las protestas para brindar protección) da cuenta de que la herida que causó un seria afectación en el ojo izquierdo de este manifestante, fue provocada por un uniformado del Esmad.

El jueves se hizo una velatón frente al Hospital San Ignacio (donde era atendido Sella), para manifestar rechazo a los abusos policiales. En horas de la noche fue dado de alta, con un parte médico que prevé la pérdida del 90 % de su visión en el ojo afectado. Más tarde, mediante sus redes sociales, Sella grabó un mensaje, en el que entre otras cosas, defendió su participación pacífica en la marcha y comunicó que su activismo no parará.

Usando unas gafas oscuras, una camiseta con el logo de la que sería su productora de cine, y empleando un tono pausado, Sella inicia su transmisión presentándose y diciendo: “Fuí ayer víctima de la brutalidad policial, mientras me manifestaba contra la misma. El Esmad me disparó al ojo, afectando gran parte de mi visión. Quiero hacer una denuncia pública ante estos actos, los cuales no pueden continuar. Es una oportunidad para decir: desmonte del Esmad ya; reforma policial, ya”.

Hay que decir que las autoridades investigan todo lo que gira alrededor de este caso, pues aunque el joven y Escudos Azules aseguran que fue el Esmad quien lo hirió, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez, no descarta la posibilidad de que haya sido una piedra, de esas que dice que estaban lanzando los manifestantes, la que hubiera generado la lesión.

Parte del material obtenido por la Policía para intentar esclarecer los hechos, es un video en el que aseguran que Sella entró a un establecimiento comercial para cambiarse de ropa, en concreto, una máscara antigás y un overol. Muchos han asociado este dato con que Sella en efecto era un vándalo, y como se ha leído en redes sociales, se ganó la pérdida de gran parte de su visión. “No estaba rezando”, “No estaba haciendo una tarea en los museos del centro”... son parte de los mensajes que se leen en su contra y que lo señalan directamente como un vándalo.

En su defensa dice que se encontraba manifestando de forma pacífica. “Hay una campaña para atentar contra mi imagen, estoy tranquilo porque deben estar revolcando todo, pero no van encontrar más que un joven que salió a protestar de manera pacífica y a alzar su voz”, aseguró. ¿Por qué usaba entonces ropa que ocultaba su identidad? Como lo explicó Simona, integrante de Escudos Azules a El Espectador, no solo Gareth, sino todos los integrantes de este movimiento ocultan su identidad para evitar perfilamientos que puedan derivar en actos violentos, pues explica que contra su organización hay persecución y hostigamientos. Así las cosas, Sella habría cambiado su indumentaria antes de salir a buscar atención médica.

“Los invito a seguir resistiendo, movilizándose; a seguir resistiendo desde su forma de resistencia. Gracias por estar pendientes. No hay miedo, y si es necesario, hasta la muerte, venceremos, así será. Seguiré resistiendo a este gobierno asesino y represor”, añadió.

Tal vez intentando hacer una analogía con el episodio que tuvo que atravesar, Sella finaliza su transmisión citando una frase del escritor colombiano Andrés Caicedo: “Ármate de los sueños para no perder la vista”. “Porque vemos de otra forma, con el corazón, el alma… por este pueblo colombiano que merece una vida digna”, concluyó.