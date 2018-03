Candidato a la Cámara por Bogotá: ¿Y usted quién es?

Gabriel Santos, pasar de la política a la acción

¿Por qué quiere ser representante a la Cámara por Bogotá?

Nací en una familia que me lo dio todo y sentí, durante muchos años, la necesidad de devolver todo lo que había recibido. Después de graduarme de la universidad, me dediqué a trabajar en firmas de abogados aunque se mantuvo en mí ese afán de aportar un granito de arena, de cambiar las realidades de los bogotanos. Cuando mi padre, Pacho Santos, decidió aspirar a la alcaldía de Bogotá, renuncié a mi trabajo para acompañarlo en su campaña. En ese momento me enamoré de una forma de hacer política. Después de acabar la campaña a la alcaldía, hice parte del equipo legislativo de un congresista. El año pasado, el presidente Uribe me pidió que hiciera parte de la lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá y sin dudarlo lo acepté, este es el lugar desde el que quiero devolver todo lo que la vida me ha dado.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

Los representantes a la Cámara por Bogotá son poco protagonistas en el día a día de la ciudad ¿Cómo piensa cambiar esa imagen?

Con trabajo. Vamos a demostrar el compromiso con los bogotanos como nadie lo ha hecho en el Congreso, a trabajar con los otros representantes, sin importar la posición en el espectro político, priorizando los intereses de esta ciudad tan ignorada por el legislativo. También deseo pasar de la política de la reacción. Voy a vigilar con un equipo de expertos los 10 contratos más cuantiosos de Colombia, desde el primer momento. Cuatro de ellos en Bogotá (Metro, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas, Avenida Longitudinal de Occidente y la inversión que se haga en TransMilenio).

De ser electo, ¿cuál será el principal proyecto en el Congreso?

Durante tres meses recorrí Bogotá escuchando las problemáticas de sus ciudadanos. De este diagnóstico salieron varias propuestas que se enmarcaron en 3 ejes: Educación y empleo, seguridad y corrupción. De cada uno de estos tres ejes estas son las propuestas: empleo juvenil, aumento del pie de fuerza y seguimiento a la contratación para evitar la corrupción.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la Reserva Thomas Van der Hammen?

Respetar los humedales y las conexiones de ríos es una de las prioridades. Por lo demás, se debe ampliar la zona protegida sin frenar el desarrollo de la ciudad.

¿Se debería construir Transmilenio por la séptima? ¿Por qué?​

No. TransMilenio es un sistema que no resultaría eficiente para resolver el problema de movilidad en la carrera séptima. La capacidad de movilizar pasajeros no alcanza a abastecer la totalidad de pasajeros que necesitan ser transportados, no cuadra la oferta con la demanda. Creo que se debe apuntar a un sistema que solucione la crisis de manera integral y ocupando la menor cantidad de espacio posible.

¿Qué opina del proyecto del metro elevado?

Respeto profundamente la democracia y fueron los bogotanos quienes eligieron a un gestor del que se sabía haría un metro elevado. Creo que este debate no debe extenderse más y es momento de recibir soluciones a nuestras necesidades prioritarias.

¿Vivienda en los márgenes de la ciudad o en zonas centrales?

En los márgenes de la ciudad. Debemos crear incentivos para elaborar un proyecto de ciudad-región. La integración regional con la Sabana nos permite proveer servicios en los municipios aledaños como servicios de salud con niveles 1 y 2, vivienda, transporte e industria.

¿Apoyaría la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa? ¿Por qué?

No. Peñalosa lleva dos años de gobierno y creemos en el proceso como producto de una elección democrática.

¿Es candidato y quiere participar en esta sección? dé clic aquí

Ciudadano ¿quiere contarnos algo sobre este candidato? escríbanos

*

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook