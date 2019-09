Galán y López aciertan, con peros, en datos de Transmilenio y criminalidad en Bogotá

VERDADERO, PERO

Desde la semana estuvimos chequeando una frase que dijo Carlos Fernando Galán en el debate de El Espectador en la Universidad Nacional. Allí, Galán dijo que “el POT incluye 14 troncales de Transmilenio”.

Tras revisar, encontramos que es cierto que se están proyectando 14 troncales del sistema de transporte masivo de Bogotá en la propuesta del POT que fue presentada ante el Concejo Distrital en agosto de 2019. Pero también encontramos que hay inconsistencias entre estos documentos y las cartografías de la propuesta. Esto aparece en el “Anexo No. 7, proyectos y programas del POT” y además en el “Libro Tres del Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial”.

Por otra parte, en el Mapa 15 (llamado “Ejecución Corto Mediano y Largo plazo Red de Transporte Público Masivo”) de la cartografía del mismo POT, aparecen listadas las 11 troncales de Transmilenio existentes y 31 corredores proyectados entre los cuales hay troncales nuevas y extensiones de troncales ya existentes.

Entre el Anexo 7, el Libro Tres y el Mapa 15 hay inconsistencias en los tiempos de construcción, los nombres para referirse a las mismas troncales y hay proyectos que aparecen acá y no en los otros documentos y viceversa. Por eso le pusimos el “pero” a la frase de Galán.

VERDADERO, PERO

Por su parte, en el programa de gobierno de Claudia López se dice que los delitos de “mayor impacto” en la ciudad son “el hurto, el atraco, la extorsión, y el homicidio, entre otros”.

La campaña de López tiene razón en que estos delitos, con la excepción de la extorsión, son los que más se registran en la capital.

Las cifras vienen de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Un documento de esta oficina muestra que delito con mayor cifras durante 2018 fue el hurto a personas (10.792 casos) seguido del hurto de celulares (65.066 casos) y las lesiones personales (25.457 casos). Según el documento, en 2018 se registraron 1.041 homicidios. Pero en el informe no hay cifras de extorsión.

La Secretaría también nos envió las cifras del lapso enero-julio de 2019 que indican que los delitos de mayor impacto en ese período fueron el hurto a personas (69.578 casos), seguido del hurto de celulares (34.149 casos), las lesiones personales (13.738 casos) y el hurto a comercio (9.478 casos). Además, en ese período ha habido 552 homicidios en la ciudad.

Por otra parte, la Secretaría nos explicó que la extorsión no está en la lista de delitos de mayor impacto porque no ocurre con tanta frecuencia como otros delitos y porque no está en la Encuesta de percepción y victimización entre los delitos que más preocupan.

