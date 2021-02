Gareth Steven no estaba cometiendo actos violentos: Escudos Azules

En entrevista con El Espectador, Simona, quien es integrante de esta organización, explica las razones por las cuales Gareth Steven cambió sus ropas, cómo recibió la herida en su ojo izquierdo y las acciones que van a implementar.

Simona es una de las integrantes de Escudos Azules, que como lo explica, es un movimiento de manifestantes que asume la primera línea en las protestas para mantener el orden. De este también es partícipe Gareth Steven Sella, un joven realizador audiovisual, quien resultó herido en las manifestaciones del pasado miércoles. Hasta el momento, lo que se sabe de su estado de salud es que, aún con las cirugías a las que será sometido, la visión de su ojo izquierdo quedará reducida en un 90 %.

Ayer, en Bogotá confluyeron varias manifestaciones, entre ellas, la de los dueños de gastrobares que rechazaron las nuevas medidas adoptadas por el Distrito, las cuales les impide operar. Pero también las de personas que alzaron su voz contra los casos de abuso policial que se han registrado en el país, esto en el marco del cumpliento de los 22 años de la creación del Esmad.

Es en medio de estos acontecimientos que Gareth Steven resultó herido. Aún no se conocen los detalles, pues está en investigación. Parte de la información que han dado las autoridades, y que El Espectador recibió de parte del comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez, es que se tienen imágenes donde se habría identificado a Sella cambiándose la ropa.

Hay quienes han interpretado lo anterior como la prueba de que Gareth Steven se encontraba cometiendo actos vandálicos, pues se tiende a asociar a los mismos con personas que ocultan su identidad por medio de capuchas y demás indumentaria. Pero, según el general Gómez, esa no es la intención de la Policía, sino que el dato de si se cambió o no la ropa, es útil para saber (mediante grabaciones de vídeo) en qué momento recibió el impacto que terminó por causarle un severo daño a su visión.

¿Por qué entonces Gareth usaba ropas que ocultan su identidad? Simona explica que esto no solo lo hace él, sino todos los que hacen parte de Escudos Azules, pues asegura que su movimiento es víctima de persecuciones y hostigamientos, y salir a marchar con la cara descubierta representa un riesgo a ser perfilados y sufrir consecuencias violentas. De allí que, en parte, Simona no quiera revelar su apellido, o explicar si su nombre corresponde a un alias, pues el contexto que percibe de su activismo la lleva a temer por su vida, y más cuando organizaciones vinculan al Esmad decenas de muertes desde su creación.

Temblores, por ejemplo, publicó recientemente una infografía (basada en información de Medicina Legal) con los casos de violencia física policial ocurridos en 2020. En esta, Bogotá es la región con más episodios (2.355), seguida de Antioquia (1.228) y Atlántico (863), entre otras ubicaciones. La misma ONG mostró que hay 86 homicidios relacionados a violencia policial, de los cuales, en el 36 %, las víctimas fueron jóvenes entre los 15 y 24 años.

Este es el mapa de la violencia policial física en Colombia en el año 2020 según fuentes oficiales de @MedLegalColombi.



Bogota y Antioquia los lugares que presentan más hechos de violencia física. @ClaudiaLopez @QuinteroCalle #NoMasViolenciaPolicial #ReformaPolicialYa pic.twitter.com/BDW8yd4K9y — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) February 25, 2021

De los 86 hechos de violencia policial homicida reportados @MedLegalColombi en 2020, el 36 % de las víctimas eran jóvenes entre los 15 y los 24 años. #NoMasViolenciaPolicial #ReformaPolicialYa pic.twitter.com/ehWTJNrgql — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) February 25, 2021

Aunque las autoridades aún no han identificado a los responsables de la lesión que recibió Gareth, para Simona es claro que fue producto de un abuso policial. “Hay testigos que vieron cuando él se voltea, se levanta las gafas (porque las tenía empañadas) y un agente del Esmad le dispara, al parecer, con una marcadora.

Para el comandante, aún es prematuro decir si fue o no un uniformado, pues asegura que entre los mismos manifestantes se estaban lanzando piedras, y no descarta la posibilidad de que una de estas haya generado la lesión. “Queremos adelantar la investigación, la Fiscalía también está averiguando”, dijo, al agregar que no se incumplieron los protocolos establecidos. “Nos ajustamos a esos lineamientos. En los recorridos hubo hechos de vandalismo. Sin embargo, como está establecido, permitimos que los gestores de convivencia hicieran su trabajo”, señaló.

No obstante, no deja de ser un hecho que en la movilización se presentaron actos vandálicos. Uno de ellos ocurrió en la calle 23 con carrera Séptima, en donde se quiso vandalizar una moto de la Policía, además de registrarse agresiones contra los uniformados, lo cual habría generado la respuesta de los mismos. Según Simona, estos vándalos son infiltrados de la misma institución que tienen el objetivo de sabotear.

En cuanto al Esmad, opina que debe desmontarse y que la Policía reciba una reestructuración de raíz, pasando de estar bajo la sombrilla del Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior. Cree que los uniformados deben recibir una formación que los haga más “humanos” ante este tipo de hecho, que cumplan los protocolos y que haya una veeduría ciudadana.

Del mismo modo, asegura que diferentes organizaciones nacionales e internacionales son conscientes de la estigmatización que, asegura, está sufriendo Gareth, y que preparan acciones judiciales contra las intenciones de que organizaciones como la suya sufran “falsos positivos judiciales, hostigamiento y persecución”.

Se espera que las manifestaciones contra los abusos policiales continúen en la noche de este jueves con una velatón en frente del Hospital San Ignacio.