Gasolineras de Bogotá están suministrando menos combustible del que pagan los usuarios

En Bogotá hay registradas 460 estaciones de servicio de combustible. Tras una serie de visitas de inspección a estas terminales, la Personería distrital conformó una muestra con la que concluyó que los capitalinos pierden cada año $5.494 millones por malas prácticas en la adquisición de gasolina. Del total de estaciones de servicio de la ciudad, el ente de control realizó visitas de inspección en 145 estaciones, hallando irregularidades en el 81,3 %.

De acuerdo con la muestra de la Personería, en la ciudad hay 118 estaciones de abastecimiento de combustible que no tienen sus surtidores calibrados, lo que implica que no están suministrando la cantidad que paga el usuario. Esto les estaría representando a las estaciones de gasolina unos ingresos adicionales de $4 millones al mes, y de $59 millones cada año. Al escalar la cifra a las 460 estaciones que hay en Bogotá las ganancias adicionales de las gasolineras ascenderían a $2.265 millones, y los capitalinos estarían asumiendo un costo adicional de $27 mil millones, que no se surte a sus vehículos.

La revisión de la Personería constató que en las 118 estaciones que presentaron irregularidades venden mensualmente 7.800.000 galones de combustible, aproximadamente, de los cuales se estarían dejando de surtir 51.000 galones, en promedio, debido a la falta de calibración de los surtidores. Además, la entidad encontró que de las 145 estaciones visitadas, 94 no tenían al día las normas ambientales y de seguridad, y sin embargo algunas de esas terminales llevan funcionando más de 20 años.

Cabe aclarar que la acción de las gasolineras encuentra soporte en la ley. El Decreto 1521 de 1998 establece que las estaciones tienen un margen de calibración que les permite suministrar hasta siete pulgadas cúbicas menos por cada galón de combustible que compre el cliente. Es decir, las estaciones pueden cobrar por el galón completo, pero no están obligados a surtir toda la cantidad. No obstante, según la Personería hay estaciones que sobrepasan ese margen y suministran aún menos combustible del que permite la norma.

Adicional a esto, el Ministerio Público distrital constató que en las localidades de Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe no hay convenios vigentes para inspeccionar y vigilar las métricas de las estaciones de servicio. Y aunque en las otras 11 localidades (Candelaria y Sumapaz no tienen estaciones de suministro) hay contratos de hasta $60 millones para realizar esta tarea, la Personería denunció que no hay controles rigurosos y, de hecho, constató que solo se realiza una inspección anual que no cubre la totalidad de las estaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio salió al paso de la denuncia y aseguró que entre 2016 y 2017 hicieron 437 inspecciones a estaciones de abastecimiento de combustible en la ciudad, hallando que el 91 % cumple con el suministro adecuado de combustible a los clientes. Por su parte, la Personería pidió a las alcaldías locales realizar un control permanente a las estaciones de servicio, o en su defecto contratar en el menor tiempo posible el servicio o equipos para realizar el control a las estaciones. El ente de control también aconsejó que se actualicen los equipos y sistemas utilizados, pues la inspección se está realizando con técnicas manuales.

