Gobernador de Boyacá en desacuerdo con la propuesta de subir el precio del Peaje Andes

Para el gobernador, el incremento de $3.500 que propone el alcalde Enrique Peñalosa significa una afectación económica para comerciantes y agricultores, además de un encarecimiento en los productos. Asegura que deben explorarse otras soluciones que no afecten las finanzas de los trabajadores.

Un alza en el Peaje Andes del 40% es el que propuso el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como medida de financiación para el desarrollo de las obras que permitirán mejorar la conexión entre la capital del país y el departamento de Boyacá.

En concreto, las tarifa pasaría de $8.700 a $12.200, es decir, $3.500 de diferencia.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, comunicó este martes su rechazo a la propuesta, alegando afectaciones económicas a 15.300 propietarios de vehículos que se movilizan diariamente por la vía Tunja - Bogotá, y viceversa.

“Los boyacenses le hemos aportado mucho al desarrollo de Bogotá, y la ciudad nos ha abierto sus generosos brazos. La amamos, pero no aceptamos el alza del peaje, que afectaría directamente al departamento. Se verían afectados los comerciantes, los agricultores que llevan a diario sus productos; los boyacenses que por mil razones tienen que viajar a la ciudad día a día. ¡Nosotros no podemos pagar por los supuestos errores cometidos con anterioridad!”, afirmó el gobernador.

Cifras manejadas por el gobernador estiman que cuatro de cada diez carros que circulan por ese punto tienen a Boyacá como destino, dato que se interpreta como que un alto porcentaje de las obras sería pagado por los boyacenses.

“No es justo que el regalo que nos quieran dar de la Alcaldía de Bogotá a los boyacenses, en el Bicentenario, sea un incremento de este tipo”, indicó Amaya.

El gobernador también asegura que Boyacá no ha sido tenida en cuenta para la toma de esta decisión. La propuesta de Amaya es evaluar otras opciones que permitan mejorar la movilidad, pero sin afectar las finanzas de los transportadores.

A esta discusión se sumó la senadora Aída Avella, quien señaló a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a Peñalosa y al Ministerio de Transporte por el aumento en el peaje. “Todo lo paga el pueblo ¿y los impuestos qué?”, es parte de las críticas que lanzó la líder política.

Por su parte, el alcalde de Bogotá defendió el pasado lunes el incremento en el precio del peaje e invitó a la ciudadanía a ser “responsables” argumentando que “no es con carreta que se harán las obras”.

“Quienes más necesitan la ampliación de la AutoNorte son los ciudadanos d Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá...si no hay reajuste al peaje, no hay ampliación de las vías y los ciudadanos seguirán perdiendo muchas horas. Seamos responsables. No es con carreta que se harán las obras”, trinó Peñalosa.

