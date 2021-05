Gobernador de Cundinamarca pide al Esmad no intervenir en Gachancipá

La situación en ese municipio del departamento es tensa debido a que uniformados del Esmad han intervenido en manifestaciones. Nicolás García pidió a la Policía retirarse mientras la alcaldía del municipio y protestantes instauran un diálogo.

En medio de las protestas que se desarrollan en Cundinamarca por el Paro Nacional, el gobernador del departamento, Nicolás García, le hizo un especial llamado a la Policía para que agentes del Esmad no intervengan en el casco urbano de Gachancipá, con el fin de que la alcaldía del municipio y los manifestantes puedan instaurar un diálogo.

La situación en el municipio es tensa debido a que algunas personas habrían salido afectadas por la intervención del escuadrón. “Le insistimos a la Policía Nacional, lo ha hecho la alcaldesa, lo ha hecho el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Nicolás Gómez, lo he hecho yo. No es posible que ingrese el Esmad al casco urbano de Gachancipá, muchos de los manifestantes ni siquiera son de municipio, estas personas no tienen que pagar por esta situación”, dijo García.

De acuerdo con el mandatario, la Alcaldía de Gachancipá está liderando diálogos con los manifestantes. “Pedimos un poco de espacio, de tiempo para que pueda resolverse de manera tranquila y sin alteraciones al orden público en la concentración que se presenta y los bloqueos”, explicó.

En redes sociales algunos usuarios piden ayuda y la presencia de defensores de Derechos Humanos por la tensa situación en el lugar.

Cabe recordar que en Cundinamarca, en municipios como Cajicá, Zipaquirá, Ubaté, Zipaquirá, Funza y Nemocón se adelantan bloqueos en las principales vías. En la noche del lunes 3 de mayo, algunos peajes del departamento fueron incendiados. La Secretaría de Movilidad hace seguimiento de la situación.