Gremio de motociclistas exige a la Alcaldía que levante restricción ambiental en Bogotá

Decenas de motociclistas se dieron cita este martes en el suroccidente de Bogotá, para protestar contra el pico y placa ambiental extendido, decretado por la Alcaldía, tras la alerta amarilla por la mala calidad del aire. Los conductores se reunieron frente a la Biblioteca Virgilio Barco, en las primeras horas de la mañana, y se dirigieron hasta la sede de la Alcaldía, donde realizaron una “pitazón”, para exigir respuestas a sus quejas, entre ellas, que están viéndose afectados económicamente.

Una mensajera que llegó al punto de encuentro manifestó su descontento: “yo trabajo, entonces lógicamente nos está afectando y no nos rebajan el SOAT, no nos rebaja la revisión tecnicomecánica, no nos rebajan el impuesto. Eso sí nos lo siguen cobrando normal”. Por su parte, el abogado y exconcejal de Bogotá, David Ballén, opinó que la medida “es un acetaminofén para curar un coronavirus”, pues los cambios tienen que ser más concretos y severos, sobre todo cuando el mayor aporte de material particulado está en el Diesel y los más afectados con la medida son vehículos a gasolina.

“Los moteros estamos atentos a aportar en el cuidado del medio ambiente, pero las excepciones a la restricción dejan por fuera a muchas otras circunstancias y se debe hacer el debate público de quiénes y cuáles son los mayores responsables de la contaminación”, dijo Ballén, quien añadió que la medida de la Alcaldía se está usando “para que la gente se suba al mal sistema de transporte público”.

Vale aclarar que el pico y placa ambiental para motos tiene excepciones. Por ejemplo, las de domicilios; las que se usan para repartir correspondencia; las de las empresas de telecomunicaciones , televisión y medios de comunicación, con su debida identificación, o las motos de emergencia, vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada.

Frente a la petición de los motociclistas, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, anunció que la Secretaría de Gobierno ya se reunió con distintas agremiaciones de motociclistas para atender la inconformidad. Sin embargo, aseguró que quitar el pico y placa no es una elección del Distrito. “Hay un decreto del Gobierno Nacional que establece cuáles son los límites de criticidad de material particulado en el aire y establece que cuando hay 48 horas continuas de esos límites, se tiene que decretar la alerta. Por lo tanto, el pico y placa ambiental no es opcional”, dijo, dejando certeza de que no se está contemplando una medida diferente.

A la convocatoria de este martes no asistieron todos los gremios de motociclistas. William Cuellar, líder del grupo "No más muertes en motocicleta", le dijo a El Espectador que “es muy pronto para hacer una manifestación”, aunque explicó que, según él, “se están haciendo estadísticas maquilladas” para “legalizar” el pico y placa para motos en la capital. “En la motocicleta se mueve bastante gente que trabaja y lleva su diario a la casa y se están viendo perjudicados”, dijo Cuellar. “No podemos dejar coger pista a Alcaldía de Bogotá, echándole la culpa de la congestión y el mal ambiente a las motocicletas”, agregó.

Por ahora, la Alcaldía de Bogotá mantiene el pico y placa extendido, que rige en el horario de 6:00 de la mañana a 7:30 de la noche, de lunes a viernes; de 6:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, los sábados, y de 6:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, los domingos. Tenga en cuenta que el pico y placa se determina según el último número de la matrícula, para los vehículos y motocicletas terminadas en par será el día del calendario par, y para aquellas terminadas en número impar será el día del calendario impar.

Este 9 de marzo se registró un total de 287 comparendos a vehículos particulares por circular durante la restricción. De estos, 153 fueron motos y 134 carros. Por su parte, se registraron 142 inmovilizaciones (72 % a motos y 28 % a automóviles).

