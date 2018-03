Habilitan vía Bogotá - Ibagué luego de accidente de tránsito

El cierre en la vía Bogotá - Ibagué fue reportado por Invias desde las 7 de la mañana de este miércoles, por un accidente en el kilómetro 38, en el sector conocido como la Curva del Divino Niño. Fue habilitada hacia las 9:50 de la mañana.

Esta es una de las vías en las que los departamentos de Cundinamarca y Tolima esperaban mayor afluencia de vehículos durante el plan éxodo y el plan retorno de la Semana Santa porque es la principal carrertera que comunica a la capital con el municipio de Melgar (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

Este cierre se presenta en uno de los principales días para el plan éxodo de esta temporada. La Gobernación de Cundinamarca estima que 2 millones 600 mil vehículos se movilizarán por las carreteras del departamento durante Semana Santa. Las personas que deseen conocer el estado de las vías pueden comunicarse a la línea gratuita #767.

Este miércoles 28 de marzo hay restricción para vehículos de carga desde las 2:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. del día siguiente y el jueves 29 de marzo desde las 6:00 a.m. a las 11:00 a.m.

