Habilitan nueva sala para atender enfermedades respiratorias en Bogotá

Este miércoles entró en funcionamiento una nueva sala pediátrica para atender enfermedades respiratorias agudas en Bogotá, donde se prevé atender cada semana entre 80 y 100 pacientes. La nueva unidad estará ubicada en la USS Patio Bonito Tintal, perteneciente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Según la Secretaría de Salud Distrital, este tipo de salas son una estrategia de atención primaria, que permite atender casos de enfermedad respiratoria aguda en una estancia hasta seis horas, sin los requerimientos de una sala de observación en urgencias.

“Se basa en la atención de niños con diferentes tipos de enfermedad respiratoria, principalmente asociada con cuadro bronco obstructivo agudo e infección respiratoria aguda, incluyendo la atención de agudizaciones de cuadros recurrentes o crónicos”, destacó el Distrito, al precisar también que la apuesta es la prevención y la disminución de la morbilidad a través de una atención oportuna.

Esta sala Era se suma a otras cinco con las que cuenta la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, que se encuentran ubicadas en las Unidades de Servicio de Salud (USS) Bosa II Nivel, Fontibón, Patio Bonito y en los Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Trinidad Galán y Pablo VI Bosa.

En este tipo de salas se facilita también el diagnóstico, la clasificación de severidad y la identificación de factores de riesgo, “lo que permitirá racionalizar la hospitalización, el nivel de hospitalización, el uso de paraclínicos, el uso de antibióticos y de las medidas de higiene bronquial”, agregó la Secretaría.

¿Quiénes pueden ser atendidos en estas salas?

Serán atendidos aquellos pacientes con cuadros respiratorios, que a juicio del médico que realiza la evaluación inicial, cumpla con los siguientes criterios:

*Tener una edad mayor de tres meses hasta los cinco años.

*No presentar ningún signo de gravedad según la Estrategia AIEPI (Vomita todo, no come nada, alteración de la conciencia, convulsiones).

*No tener factores de riesgo que le generen de por sí, connotación de gravedad a cualquier episodio de dificultad para respirar así sea de leve intensidad.

*Estar en capacidad de ingerir líquidos vía oral, sin necesidad de administración de líquidos intravenosos.

*Requerir, a juicio del médico atención por un período breve (máximo 6 horas), para lograr una respuesta satisfactoria.

