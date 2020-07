Lideres de la zona, que hace parte del plan parcial Campo verde en Bosa, aseguran que no han escuchado sus peticiones y son cerca de 5691 familias las que requieren apoyos alimentarios, dado que la mayoría son estrato 1 y tienen trabajos informales.

La mayor preocupación de los habitantes de Parques de Bogotá es que tras tres meses de cuarentena las ayudas no han llegado a la zona, pese a que son estrato uno y a que en un censo que los habitantes de la zona organizaron, se identificaron a más de 5.000 familias vulnerables y afectadas por las condiciones dadas por la emergencia del Covid-19.

Se trata de personas que viven en el plan parcial Campo Verde, una serie de 26 conjuntos de apartamentos que se encuentran en Bosa, más específicamente en los límites con Soacha, donde el río Tunjuelo se encuentra con el río Bogotá y donde de acuerdo con sus líderes viven recicladores, personas en condición de discapacidad y en su mayoría trabajadores informales que se han visto gravemente afectados en los últimos meses.

Es por ello que dentro de las primeras acciones hicieron una revisión de quienes podrían necesitar ayuda. Para entonces, al haberse cumplido el primer mes de aislamiento contabilizaron 755 familias, por lo que radicaron derechos de petición a las secretarias General, de Integración social y de Gobierno, así como a la alcaldía local de Bosa y al Idiger en busca de soluciones.

Ante la falta de respuesta, para mayo en conjunto con el personero local, la comunidad realizó un nuevo censo en 25 de los 26 conjuntos en el cual la cifra de personas que solicitaban ayuda aumentó significativamente, pues ya no se trataba de 755 familias sino 5.691 las que pedían algún tipo de ayuda, por lo que se dirigieron nuevamente comunicaciones a las diferentes dependencias distritales como a la alcaldía local.

Pero los resultados no han sido satisfactorios, pues en respuesta a una de las primeras solicitudes Integración Social indicó que varias de las direcciones reseñadas, de personas que requerirían las ayudas, no se encuentran dentro de las bases catastrales mientras que otras no hacen parte de los polígonos focalizados en el programa de Bogotá Solidaria en Casa.

Así mismo indican que estas mediciones se hacen con base en el Índice de pobreza multidimensional del DANE, para localizar a las personas más pobres y vulnerables, condiciones que no cumple esta zona. Pese a ello, líderes como Manuel Martínez indican que no se tiene en cuenta que 16 de los conjuntos son viviendas de interés prioritario ni que tener un apartamento sea sinónimo de estabilidad económica.

Ante esto, Integración habilitó dos líneas telefónicas para que cada familia realice la solicitud individual de acuerdo con sus necesidades, pero algunos de los habitantes de Parques de Bogotá señalan que luego de entregar datos básicos como nombre, cédula y dirección, no los volvieron a llamar, mientras que otros han mostrado dificultades porque les piden el puntaje del Sisbén y nunca les han hecho la encuesta.

Ante las circunstancias y a la espera de una cuarentena más larga, los habitantes del sector piden al Distrito evaluar sus necesidades, pues las condiciones son cada vez más apremiantes, teniendo en cuenta que tan solo cuentan con una vía de acceso y continúan solicitando la presencia de policía permanente en la zona, Así como temen que con el paso del tiempo pueden ser muchas más familias las que requieran ayuda en Parques de Bogotá.