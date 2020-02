Habló abogado que lloró al escuchar torturas que sufrió un bebé por su padrastro

Javier Baquero, el abogado que tuvo que defender a Oscar Eduardo Orjuela Pinzón, el joven de 19 años, que torturó a su hijastro de 22 meses hasta matarlo, se hizo famoso por un video en el que se ve como, en medio de la audiencia, lloró cuando el Fiscal 58 local adscrito a la Unidad de Vida e Integridad Personal dio los detalles de algunas de las torturas que sufrió el menor, que incluyeron mordeduras, quemaduras y golpes,que fueron registradas en el dictamen entregado por Medicina Legal.

Lea: Por entrega de medicamento equivocado, dos niños murieron en localidad de Suba

En una entrevista con Noticias Caracol, el abogado aseguró que es el caso más difícil que le ha tocado enfrentar en toda su carrera. “No pude evitar pensar y ponerme en los zapatos del niño, de imaginarme todo lo que había sufrido”, aseguró Baquero, quien agregó que, a pesar de que es defensor de oficio, un proceso nunca lo había afectado tanto como este, “naturalmente ejerzo la defensa, pero este caso se sale de todo contexto y va más allá de la humanidad de cualquier persona”.

Durante la audiencia el juez, quien también lloró, habló sobre lo que sentía al escuchar los desgarradores hechos “no me imagino las otras cosas que sufrió ese pobre niño a su merced y créame que, si me conmovió a mí, que llevó más de 10 años en este oficio, no sé cómo podría ser para esa víctima”.

Según se indicó en la audiencia, el hombre golpeaba al menos cuando la madre salía de la vivienda. La pareja se llevaba cuatro meses y desde hacía un mes vivían juntos. Ante esto, la Fiscalía le imputó a Orjuela los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada, de los que se declaró culpable.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook