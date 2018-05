Habrá cambios en ocho rutas del Sitp

Nuevos cambios, de los ya acostumbrados, se realizarán esta semana en la operación del Sitp. Con el fin de mejorar la operación del sistema de transporte que moviliza a más de un millón de personas a diarios, esta semana se realizarán cambios en ocho rutas con lo que se espera “optimizar las rutas del componente zonal y de esta manera ofrecer un servicio más eficiente para los usuarios”.

Los principales cambios para esta semana se darán en los horarios de operación. En el caso de la ruta 83 La Estrada Teusaquillo se disminuirá una hora su servicio. De lunes a viernes irá de 4:45 a.m. a 9:00 p.m.; los sábados de 5:00 a.m. hasta las 9:00p.m., y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Para la ruta 359 Zona Industrial Álamos Germania las modificaciones se darán en el horario del servicio entre semana. Ahora la ruta operará de 4:45 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes; de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. los sábados, y de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. los domingos y festivos.

En el caso del servicio 492 Engativá Palermo se incluye un nuevo horario los sábados, por lo que de lunes a viernes continuará en el horario habitual de 4:30 a.m. a 9:30 p.m. y los sábados de 5:00 a.m. hasta 9:30 p.m. Los domingos y festivos la ruta no opera

Por otro lado se modificó el recorrido de la ruta 927 Bachué Bosa San José que ahora irá por la Carrera 78C y la transversal 781 y dejando de pasar por la Calle69B Sur, Calle 71A Sur y por la carrera77J.

El servicio C13 Quintas del Sur Marly modificará su trayecto por el sector de Quintas del Sur, de esta forma habrá un nuevo paradero en la Avenida. Boyacá Carrera 16 C.

La ruta T12 Porciúncula Av.Chile Quintas del Sur tiene una nueva parada en Central de Mezclas en la Avenida Boyacá Carrea 16 C y la T14-7 Estación Avenida 1 de Mayo Estación Bicentenario extenderá su recorrido hasta San Jerónimo del Yuste por la Carrera 11 Este.

Por último, la ruta alimentadora Ruta alimentadora 13-6 Juan Rey modifica temporalmente el paradero 5: Calle 55 Sus Carrera10 A Este, paradero 6: Carrera 11B Este Calle 56 Sur, paradero 16: Carrera 11 B Este Calle 56 Sur y el paradero 17: Calle 55 Sur Carrera 11 Este.