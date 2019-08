Habrá carril exclusivo para rutas escolares en la Calle 80, en Bogotá

A partir de este martes 27 de agosto, el carril central de la Calle 80, entre carreras 113 y 118, será utilizado exclusivamente por buses de servicio público y rutas escolares, como parte de un plan piloto que hará en la zona la Secretaria de Movilidad.

La intención del Distrito es beneficiar a cerca de 15.000 estudiantes de los 20 colegios de la zona, que a diario transitan por la Calle 80. De ser exitoso el piloto, la medida se extendería a otros puntos sobre la misma vía.

El plan piloto se ejecutará hasta el 6 de septiembre, por lo que desde este martes se amonestará a todos los vehículos particulares que transiten por esta franja. Cabe recordar que actualmente solo pueden transitar sobre este carril buses alimentadores y duales del sistema de Transmilenio.

La medida no regirá todo el día sino de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Las rutas escolares deberán transitar por el costado derecho del carril central y una vez adentro no podrán detenerse en ningún momento.

“Invitamos a los ciudadanos a respetar este nuevo carril preferencial para rutas escolares. Con la medida, garantizamos niños más seguros en las vías, mejoramos la experiencia de los menores de edad en sus desplazamientos al colegio y agilizamos la movilidad en el corredor”, señaló el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

La implementación de la medida será seguida por uniformados de la Policía y del grupo Guía de la Secretaría de Movilidad.

Pese a las críticas de quienes transitan regularmente la zona y que aseguran que no hay suficiente espacio sobre la vía para la implementación de esta medida, el Distrito señala que no es la primera vez que se toman acciones como esta. De hecho, desde el 2017, sobre la Autopista Norte, entre las calles 166 y 235A, se ha priorizado la vía para rutas escolares, lo que ha mejorado la movilidad ya que pasaron de 52 a 30 minutos, el tiempo promedio de viaje.

* * *



Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook