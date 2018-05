Habrá cuatro nuevos cambios en las rutas del SITP

Con el fin de mejorar la movilidad de los cerca de un millón de personas que transitan a diario en SITP, Transmilenio viene realizando una serie de cambios en la operación basados en las apreciones de quienes utilizan el servicio y de las observaciones para mejorar su movilidad.

Desde que comenzaron los cambios, el sistema ha advertido que lo hace con el fin de “optimizar las rutas del componente zonal y de esta manera ofrecer un servicio más eficiente para los usuarios”, por lo que en los últimos meses ha realizado cambios en más de 100 rutas.

Esta seman se realizarán cuatro cambios en los horarios y en los trayectos de cuatro rutas que operan en el sur de la ciudad.

La ruta urbana 23 Chapinero - Olarte reduce una hora su operación diaria y deja de operar los domingos y festivos, de tal forma que los horarios quedan establecidos de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 10:30 p.m.

En cuanto a la ruta 59A Centro - Boitá, el servicio diminuye su operación una hora, por lo que su servicio se prestará de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 10:30 p.m., y domingos y festivos de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. En un caso similar, la ruta 552 La Estancia - Archivo Distrital modifica su horario de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 10:30 p.m., y domingos y festivos de 5:30 a.m. a 9:30 p.m.

Finalmente se realizarán cambios en el trayecto de la ruta T43 La Castaña - Perseverancia, que extenderá su operación hacia el sur, entre el barrio Moralba, pero reducirá su recorrido hacia el norte, ya que no llegará hasta el Parque Nacional, sino solo hasta la calle 19 con carrera décima, ni ingresará a los barrios de La Perseverancia, Macarena ni Aguas.

Recientemente, se realizaron cambios en las rutas 8 y Z13 y en la alimentadora 6-5C Arabia y se entregaron 53 parqueaderos múltiples con los que se busca mejorar la movilidad en los puntos donde más buses se concentran.