¿Habrá futuros desalojos en el barrio Bilbao, en Suba?

En el barrio Bilbao, en Suba, 700 familias podrían ser víctimas de una reubicación a causa de los proyectos que tiene el Distrito para intervenir la cuenca norte del río Bogotá. La comunidad contó a Blu Radio que luego de que los informaron sobre la reubicación, los avalúos catastrales bajaron.

En otras palabras, el dinero que les ofrecerían a cambio de sus propiedades y las construcciones que realizaron en las últimas tres décadas sería "muy poco", inferior a lo que consideran el costo real de sus viviendas.

Saúl Sierra, uno de los líderes barriales, contó que el pasado mes de diciembre la Caja de Vivienda Popular estuvo en el sector, haciendo una negociación con los habitantes, cuyo resultado dejó inconformidades en la gente. El motivo es que las propiedades que están a 50 metros del río serán "bien pagadas", pero las que se salen de ese margen, no. "Han hecho un atropello con quienes no están en la ronda de los 50 metros", contó Sierra a Blu Radio.

La vivienda de Sierra es uno de los ejemplos de la situación que viven algunos de los habitantes del barrio Bilbao poque están a 130 metros de río. Esta casa, que es de tres pisos y donde funciona un negocio, costaría, según el avalúo, 39 millones de pesos. Asegura que el año pasado algunos predios costaban hasta 107 millones de pesos, pero con el nuevo avalúo catastral quedaron en $70 millones.

La denuncia presentada por la comunidad a Blu Radio responde a su preocupación de que la desvalorización de sus predios, más que responder al nuevo avalúo, podría ser causa del plan del Distrito conocido como Bogotá Río, que se realizará en el sector.