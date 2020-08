La medida se anunció en medio de la celebración del Día del Taxista. El Distrito espera hacer 25 mil desinfecciones en los próximos cinco meses.

La Secretaría de Movilidad anunció que desde ahora tendrá jornadas de desinfección diarias y gratuitas para los taxistas en Bogotá, dadas las condiciones de bioseguridad que se han impuesto por la cuarentena y que buscan velar por la protección de conductores como de los pasajeros del transporte público.

Desde ahora, el Distrito habilitará un punto de desinfección sobre el costado norte del estadio Nemesio Camacho El Campin (calle 53 con avenida NQS), para que los taxistas puedan llevar su vehículo y participar en las jornadas de higienización a vehículos.

Este servicio estará habilitado de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y los sábados, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Los conductores podrán ir a diferentes horas del día o si lo prefieren al inicio y fin de su jornada laboral. Los domingos y días festivos no se prestará el servicio.

>>>Lea: Estas son las medidas de bioseguridad del Distrito para los taxistas de Bogotá

“Bogotá ha tomado varias medidas. Desde la expedición de normativa, pasando por el establecimiento de restricciones hasta la entrega de kits de aseo y autoprotección. Hemos capacitado y seguiremos capacitando a los conductores de taxi en buenas prácticas de bioseguridad y organizando jornadas de desinfección de vehículos como la que se inaugura hoy, Día del Taxista, en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá y Seguros Mundial”, dijo Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.

Los conductores interesados en acceder a estas jornadas solo deberán presentar su documento de identidad y los documentos del vehículo que se higienizará. Por el momento, la medida solo estará habilitada en lo que resta del año, por lo que se espera beneficiar a 25 mil taxistas, es decir, aproximadamente 5.000 por mes.

La Secretaría de Movilidad anunció que entregarían en las próximas semanas 6.000 kits de bioseguridad a taxistas. Además, realizarán 4 capacitaciones virtuales a los conductores de los vehículos sobre buenos hábitos de bioseguridad y la promoción de los viajes seguros.