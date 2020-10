Halloween en Bogotá: ¿Qué hacer y cómo cuidarse?

Noticias destacadas de Bogotá

La celebración de Halloween será muy diferente en 2020 por culpa de la pandemia del COVID-19. Aunque no habrá toque de queda ni ley seca en Bogotá, tenga en cuenta que las máscaras de disfraz no reemplazan al tapabocas. El Distrito recomienda no salir a pedir dulces, ni asistir a fiestas de disfraces.