Hay entre 70 y 80 mil nuevos pobres en Bogotá, pero no se debe a alzas en el transporte

La Alcaldía de Bogotá le puso lupa al reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre pobreza monetaria y multidimensional en el país. Según el documento, la pobreza monetaria y la pobreza extrema aumentaron en Bogotá, por lo que el Distrito analizó las determinantes que influyeron en la variación de las cifras de pobreza y entregó su estrategia integral para enfrentar estos indicadores. (LEA: Pobreza en 2017: ¿cuáles fueron las ciudades con mejor y peor desempeño?)

El documento indica que, en Bogotá, el índice de pobreza en 2017 fue de 12,4 %. En 2016, en el mismo indicador la ciudad tenía 11,6 %, mientras que en 2015 fue de 10,4 %. Respecto a la pobreza extrema, el valor de 2017 para Bogotá fue de 2,4 %. En ese sentido, en 2016 la ciudad tuvo un 2,3 % y en 2015 un 2 %, motivo por el que el alcalde Enrique Peñalosa aseguró en días anteriores que el aumento en las cifras “es estadísticamente insignificante”. No obstante, esto representa que entre 70 y 80 mil personas ingresaron a los niveles de pobreza en la ciudad.

La conclusión del análisis hecho por el Distrito fue que la inflación contribuyó al aumento de las cifras de pobreza, no solo en Bogotá sino en todo el país. Específicamente, la inflación entre 2006 y 2017 aumentó 1.47 puntos el índice de pobreza nacional, subió 1.11 puntos a la pobreza de las 13 áreas metropolitanas y 0.85 puntos la pobreza de Bogotá.

Pese a que la inflación influyó en el aumento en los niveles de pobreza, en la ciudad el costo de vida, la salud, la vivienda, el vestuario, la educación y la alimentación, no tuvieron un comportamiento muy diferente al que hubo en el resto del país. Así las cosas, una de las posibles explicaciones sobre el aumento de la pobreza era el aumento en las tarifas del transporte público, pues el Transmilenio ha subido $500 desde 2016 y el SITP aumentó $600 en dos años. Pese a esto, el crecimiento de los precios en transporte fue de 0.43 puntos porcentuales en el país, mientras que en la ciudad este indicador fue de 0.26.

Por esto, el Distrito considera que ese ítem no influyó en el aumento de la pobreza en Bogotá. Según la Secretaría de Planeación (SDP), la razón está más en la asignación de subsidios que en el aumento a las tarifas del transporte. “Los precios en el transporte no son los culpables del aumento de la pobreza en la capital. El comportamiento de la inflación en el último año sigue pesando en la lucha contra la pobreza, sin embargo, debemos reiterar que no fue determinante el aumento en las tarifas de transporte”, aseguró Antonio José Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la SDP.

Agrega la entidad que “en 2017 el grupo de alimentos tuvo un peso de 27.5 % en el cálculo de la inflación, vivienda 29 % y transporte un 15.5 %, junto con el comportamiento en los cambios de los precios en el transporte, muestran que los resultados de pobreza de este periodo no se deben al ajuste en las tarifas de Transmilenio”.

Entonces, la explicación del aumento en los índices de pobreza, según el Distrito, es que se siguen subsidiando hogares y personas que ya no los requieren, por lo que los indicadores no disminuyen en dichos hogares. Además, explica Planeación, seguir otorgando dichos subsidios podría prestarse para que no se cubran las ayudas en hogares que realmente lo necesiten.

De esta forma, desde el Distrito buscan reforzar sus estrategias para enfrentar, sobre todo, la pobreza extrema en Bogotá. Para esto, se han priorizado las inversiones sociales desde las secretarías de Integración Social, de Desarrollo Económico, de Salud, del Hábitat, de Movilidad, de Educación y de Planeación.

“Venimos adelantando importantes obras de infraestructura vial y de equipamientos en educación y salud, que no solo ampliarán el acceso de la ciudadanía a estos servicios, reduciendo la incidencia de pobreza multidimensional, sino que generarán empleo formal y de calidad para los ciudadanos que se encuentran en el margen de pobreza monetaria y extrema”, aseguró Avendaño, quien destacó la reducción en el indicador de limitaciones para acceder al servicio de salud, el aumento de los apoyos económicos a adultos mayores, la construcción y mejoramiento de colegios y jardines infantiles.

