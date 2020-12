Luis Jorge Hernández, médico experto en salud pública, explicó a El Espectador porqué es tan riesgoso reunirse para realizar las novenas. Cantar villancicos y comer, los riesgos principales.

Este miércoles comienzan las tradicionales novenas, que, en una situación normal, son las ocasiones que aprovechan las familias para reunirse y compartir. Sin embargo, como no se puede perder de vista que el mundo atraviesa una pandemia que ha cambiado las condiciones de estos encuentros, pues ahora son espacios de riesgo para la comunidad. Un experto en salud explica por qué.

Evitar las aglomeraciones y los encuentros es el llamado que ha hecho el Distrito y el Gobierno Nacional desde el inicio de la pandemia y es esa misma petición la que se ha reiterado con más intensidad durante estas fiestas decembrinas. Según Luis Jorge Hernández, médico experto en salud pública y profesor de la Universidad de Los Andes, realizar reuniones es uno de los riesgos más grandes en tiempos de COVID-19.

“En los encuentros y en la rumba es donde ocurren los contagios. No es que se solo sean reuniones de dos familias. No. Es simplemente no generar aglomeraciones. No se vayan a reunir en casas o apartamentos, háganlo en terrazas o en lugares al aire libre y cumpliendo con las medidas de bioseguridad”, dijo el experto.

>>>Lea: ¿Va a viajar para Navidad o fin de año? Siga estas recomendaciones

Incluso, según Hernández, es más riesgoso asistir a una novena que movilizarse en Transmilenio. “La gente cuando respira expulsa microgotas, entonces cuando cantan es peor. En las novenas se canta. Esto es una Navidad y un año nuevo atípico. Es que, ¿cómo se van a aglomerar para cantar? Hay más riesgos en una novena que un Transmilenio, porque en los buses todos van calladitos, pero en las novenas están cantando, están cerca. Hay que ser prudentes y no hacer eso”, explicó.

Otro de los riesgos son las típicas comidas que se comparten en la novenas. Cuando una persona debe comer, tiene que quitarse el tapabocas lo cual aumentaría el riesgo de propagación del virus. Por eso, el llamado es a no reunirse durante estos nueve días de novena, pues hacerlo podría generar un aumento de contagios en la ciudad, que en los últimos días ha registrado más de 4.000 contagios nuevos.

Si quiere conocer todas las recomendaciones para celebrar de manera segura estas fiestas, lea el siguiente artículo: Novenas virtuales y aislamiento voluntario: recomendaciones de Claudia López para Navidad