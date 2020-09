Se trata del laboratorio Clínico del Hospital Simón Bolívar que procesa 32 pruebas diarias. El proceso dura 45 minutos por cada prueba y los resultados pueden entregarse el mismo día de la toma.

Desde el pasado 21 de agosto, el laboratorio clínico del Hospital Simón Bolívar recibió el aval del Instituto Nacional de Salud para realizar pruebas de COVID-19. Dicho laboratorio procesa a diario 32 pruebas y el procedimiento dura 45 minutos, por lo que las personas podrán recibir el resultado el mismo día de la toma.

Además de tener el aval para procesa pruebas de COVID-19, también tienen luz verde para procesar pruebas de 27 patógenos como meningitis, neumonía, infecciones y enfermedad gastrointestinal, enfermedades respiratorias, entre otras.

Con la tecnología que maneja dicho laboratorio también se pueden realizar pruebas simultáneas para microrganismos como bacterias, virus, gérmenes y parásitos.

Asimismo, el laboratorio puede analizar pruebas de materia fecal, sanguíneas, punción lumbar, entre otras. “En las infecciones el tiempo es oro, esto va a reducir morbimortalidad en nuestros pacientes, vamos a poder ofrecer tratamiento antibiótico oportuno y, lo mejor de todo, él que no necesite antibiótico no se le suministrará, con el fin de evitar la generación de resistencia a medicamentos que no requiere el paciente”, explicó Hugo Páez Ardila, infectólogo de la Subred Norte.

Con este nuevo laboratorio avalado, la capital ya cuenta con 37 sitios para procesar pruebas de COVID-19:

*Alife Healt

*Analizar

*Biotecgen

*Colcán

*Clínica Colombia

*Clínica de la Policía

*Clínica Infantil Colsubsidio

*Clínica Los Nogales

*Clínica Shaio

*Compensar Calle 26

*Compensar Calle 63

*Fundación Cardioinfantil

*Fundación Santa Fe de Bogotá

*GenCell Farma

*Hospital San Ignacio

*Hospital San Rafael

*Hospital Santa Clara

*Hospital Simón Bolívar

*Idime

*IDCBIS

*Instituto Nacional de Cancerología

*Laboratorio de Investigación Hormonal

*Laboratorio Echavarria

*Laboratorio Lorena Vejarano

*Los Cobos Medical Center

*Sanidad Militar

*Servicios Médicos Yunis Turbay

*Sinergia Global en Salud

*Sura

*Universidad de Los Andes

*Universidad El Bosque

*Universidad Nacional – Max Panck

*Universidad Nacional – Microbacterias

*Universidad del Rosario

*Universidad de La Salle

*Laboratorio Clínico del Hospital Simón Bolívar