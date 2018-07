“Hay una oferta dispar de tecnologías”: TM sobre licitación de buses

Una semana después de que la Procuraduría cuestionó a Transmilenio (TM) por el proceso para adquirir nuevos buses para renovar la flota de las fases I y II del sistema, este martes el Distrito respondió al ente de control y aseguró que sí se está estimulando el uso de tecnologías limpias. Sin embargo, señaló que “hay una oferta dispar de tecnologías disponibles para la ciudad”.

Según Transmilenio, que cita estudios realizados para el caso específico de Bogotá, aunque en la provisión de buses articulados diésel y a gas “existen diferentes fabricantes, y por lo tanto mayor competencia”, y en los buses de capacidad superior de tecnología diésel se cuenta con dos oferentes, “en las demás tipologías y tecnologías (eléctricos) se dispone únicamente de un fabricante”.

Previamente, en línea con lo dicho por otros entes de control, concejales y ambientalistas, la Procuraduría formuló reparos a la tecnología con la que operarán los nuevos automotores, advirtiendo que en el proceso de contratación no se está teniendo en cuenta la adquisición de tecnología de vanguardia.

“¿Por qué los buses que no pueden ser vendidos en la Unión Europea por no cumplir con la norma Euro VI (a gas y no con diésel), que establece el límite permitido para las emisiones de impacto ambiental, podrán circular por Bogotá?”, le preguntó el organismo a Transmilenio.

En su comunicación de este martes, el sistema indicó que el proceso de licitación contempla un mecanismo para favorecer a los proponentes que traigan buses con estándar Euro VI o superior mediante una asignación de puntos a su propuesta.

“Transmilenio recuerda que las licitaciones para la provisión de flota y su operación otorgan hasta 400 puntos adicionales (200 por cada licitación) a los proponentes que incluyan nuevas tecnologías, y que respondan a los requerimientos de infraestructura del sistema como el hecho de que tengan piso alto, tal como están diseñados los nueve portales y las 139 estaciones que hay en la ciudad”, explicó Transmilenio.

Recordó también que, en el caso particular de Bogotá, es importante que los vehículos hayan sido probados para verificar su confiabilidad buscando minimizar riesgos en la operación, “sin que esto implique truncar la oportunidad de innovación”.

“El solo hecho de aumentar el estándar Euro de emisiones ya es una ganancia muy grande para Bogotá. Con el cambio de estándar de emisiones para un vehículo de la misma tipología (articulado o biarticulado) al pasar del estándar Euro II al Euro V (diésel), como mínimo, se estima una reducción del 87 % las emisiones de material particulado por vehículo”, precisó Transmilenio.

La Procuraduría requirió al sistema la semana pasada para que, entre otras, presente los estudios realizados para determinar el impacto ambiental que implicarán los nuevos buses, así como los comparativos de costos de la flota de operación, según el tipo de buses, tecnología y combustibles fósiles que utilizarán. Adicionalmente, pide dar respuesta acerca del modelo de negocio con el cual se pretende adjudicar la provisión de nueva flota, sumado a la operación y mantenimiento. El Distrito ha señalado que para ello realizará dos concesiones.

Adicionalmente, el organismo solicitó un informe de los resultados de la operación de los buses biarticulado y articulados que funcionan a gas natural y que se encuentran en pruebas desde julio de 2017, así como la incorporación de esos informes a los estudios realizados dentro de las licitaciones.

Aunque el sistema manifiesta que “valora los comentarios y observaciones de los órganos de control”, la Procuraduría le pidió a Transmilenio una respuesta a los cuestionamientos “a la mayor brevedad”, teniendo en cuenta que ya desatendió un primer plazo, que venció el 6 de julio, y que el cronograma del cierre para la recepción de ofertas está previsto para el próximo 2 de agosto.

Los cuestionamientos de la Procuraduría se conocieron a la par con un estudio del Ideam sobre la calidad del aire, en el cual se advierte que Bogotá y Medellín fueron las ciudades que peor calidad del aire tuvieron durante 2017. En el informe se advierte que ambas ciudades concentran la mayor cantidad material particulado (PM) 10 y 2,5, el más fino y perjudicial para la salud.

El pasado viernes 13 de julio venció el plazo para incluir adendas en los pliegos de la licitación, que busca renovar la flota de buses de las fases I y II de Transmilenio. Este proceso, que traerá a la ciudad 1.383 buses nuevos (927 biarticulados y 456 articulados) para reemplazar 1.162 articulados que excedieron su vida útil, entró en un receso luego de que se hicieran las observaciones finales a los prepliegos.

Tras esa etapa de sugerencias, el Distrito replanteó la puntuación de la licitación y, como las críticas se centraron en la falta de incentivos para la llegada de buses con nuevas tecnologías, se aumentó de 50 a 200 puntos la calificación para quien ofrezca buses con combustibles diferentes al diésel.

