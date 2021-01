El hecho se registró en la noche del pasado lunes, en el barrio La Resurrección, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

A las 8:00 de la noche del lunes 18 de enero, los pasajeros de un bus alimentador de Transmilenio, que cubría la ruta 13-13 Resurrección, sobre la calle 31a sur con carrera 12d (Rafael Uribe Uribe), fueron atracados por delincuentes que no solo lograron llevarse sus objetos personales, sino que también dejaron heridos a dos hombres que se movilizaban en el vehículo.

Tras cometer el hurto, los sujetos huyeron. Las dos personas que resultaron heridas inicialmente fueron atendidas por la enfermera del Portal 20 de Julio, pero después, fueron trasladadas hasta el hospital Santa Clara por un equipo de la Secretaría de Salud de Bogotá. Por fortuna, ambos se encuentran fuera de peligro.

Noticias Caracol divulgó un video que fue grabado por conductores del sistema que cubren la misma ruta, en las imágenes se ve como quedó el bus tras el atraco:

>>>Lea: ¿Qué pasa con la seguridad en el transporte público de Bogotá?

De acuerdo con testigos, que hablaron con Blu Radio, los delincuentes se subieron con machetes al vehículo. “Eso parecía una masacre, fue muy triste porque en las mismas imágenes se ve la sangre en el piso”, dijo Martha, una vendedora y residente del barrio La Resurrección.

Además, parece que esta no es la primera vez que roban un alimentador en la zona. “Los delincuentes se suben con cuchillo y palos. Esto aquí se volvió un atracadero. A mí ya me han robado tres veces, el viernes fue la última y me amenazaron, sacan unos cuchillos grandísimos”, dijo para la emisora Germán Díaz, conductor de uno de los alimentadores que operan en el lugar.

Aunque todavía la Policía de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, los uniformados ya se encuentran buscando a los responsables del hurto.