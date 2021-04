Hombre fue señalado de abusar de 17 personas en Cajicá, Cundinamarca

La denuncia se hizo por medio de un video en el que tres mujeres relataron los abusos de los que habrían sido víctimas por parte de Jorge Villalobos, dueño de un prestigioso restaurante, quien, según ellas, se aprovechaba de sus necesidades para chantajearlas y obligarlas a guardar silencio.

Estos hechos se dieron a conocer en un video de casi 22 minutos, en el que se relata cómo Jorge Alberto Villalobos Herrera habría abusado de varias de las empleadas del restaurante “Trankilo”, ubicado en Cajicá (Cundinamarca), donde se aprovechaba de ser uno de los dueños y administrador del local para acosarlas y agredirlas verbal, física e incluso sexualmente.

Quien inicia el relato es Evelyn Mendoza, una joven venezolana que, en busca de una oportunidad laboral, se presentó al restaurante para encargarse de la limpieza y servicios generales. Sin embargo, luego de ser aceptada relató que durante su trabajo fue víctima de acoso y abuso sexual en repetidas ocasiones por parte de Villalobos.

La primera de tantas, según relata, se dio recién entró a trabajar al restaurante, un día en el que Villalobos la invitó supuestamente a tomarse un café, a lo que ella aceptó por miedo a que, en caso de negarse, no la dejara seguir trabajando.

Cuando se encontraron este la hizo subir a su vehículo, “ahí, él empezó a tocarme, empezó a decirme que fuéramos amantes, que yo le gustaba, que tenía bonita cara (...) me obligó a que yo le besara sus partes íntimas. Él decía que, si yo quería estar bien, que lo complaciera” dijo Evelyn en el video.

Además, contó que de ahí en adelante fue víctima de más abusos sexuales, en los que Villalobos la mandaba llamar a su oficina y tras hacerla cerrar la puerta se aprovechaba de ella de forma violenta. De hecho, otro factor que se sumó a los temores de Evelyn es que pudiera haber contraído algún tipo de enfermedad. “Él nunca usó protección al violarme, y luego de unos días yo orinaba amarillo, pero raro. Me dolía”, manifestó.

Ante la difícil situación, la joven decidió denunciarlo ante la Fiscalía Seccional 02 de Zipaquirá, en donde quedó establecida la denuncia por acceso carnal violento que se encuentra activa, según la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Evelyn relató que después de eso, Jorge Villalobos empezó a preguntarle sobre su estado de salud y a fingir interés en ella. Incluso, que le pidió perdón: “si él me pidió perdón es porque sabía todo el daño que me había hecho”, agregó.

Pero las denuncias siguen. Otras dos mujeres, Gabriela Valero y Sara Álvarez, también señalaron públicamente al empresario Villalobos. Ambas relataron que eran víctimas de maltrato laboral, acoso sexual y de agresiones verbales. “Me decía que yo me tenía que arreglar para él, vestirme para él. Un día me llamó a la oficina, cerró la puerta, me dijo: ‘salúdeme bien’ y pasó su boca por todo mi cuello”, contó Valero.

Por su parte, Sara Álvarez expresó que Villalobos “siempre me discriminó y me trató muy mal por mi físico, por mis tatuajes y por mi forma de vestir. Iba a atender una mesa y me decía que era una boba y una estúpida”.

Por otro lado, Alejandra Hernández, una activista que se apersonó del caso, le dijo a Caracol Radio que Jorge Villalobos era “monstruo”, y que, según sus investigaciones, sería el responsable de haber acosado a 17 personas en el restaurante y que incluso a ella también la habría intentado tocar.

Hernández también informó que Evelyn ya se encontraba a salvo en una casa de protección dispuesta por la administración del municipio y que ahora, después de hacerse públicas las denuncias, estaba fuera de peligro.

En cuanto a los otros accionistas del restaurante “Trankilo”, estos se pronunciaron mediante un comunicado y señalaron que desconocen las presuntas conductas de Jorge Villalobos, pero que le pidieron que renunciara a la administración del establecimiento para afrontarlas. Manifestaron estar dispuestos a colaborar con la justicia.

Ahora será trabajo de las autoridades investigar los hechos y determinar la culpabilidad del señalado ante estos hechos. Entre tanto, Hernández aseguró que contaba con documentos y pruebas para demostrar la culpabilidad de Villalobos.