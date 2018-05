EN BOGOTÁ

Hombre mató a su gata en medio de discusión sentimental

Foto: Archivo particular

Una activista que recoge animales de la calle y los da en adopción dio a conocer el caso de una gata, llamada Milagros, de cuatro meses, que habría entregado a una pareja, cuyo hombre, al parecer, habría matado a la mascota después de una discusión sentimental con su novia.

“El día 5 de mayo, dicha pareja tuvo una discusión porque él le fue infiel a ella, por lo que ella le pidió que sacara las cosas del apartamento de ella y se fuera. No contuvo su ira por la pelea con ella y cogió a mi #Milagros a golpes y me la mató”, reza la publicación de la activista en redes sociales.

Además, como prueba de que el hombre fue culpable, dio a conocer una captura de pantalla de la conversación entre la pareja por WhatsApp, en la que él confiesa que le dio un golpe que le ocasionó la muerte.

“Fue impulsivo, ante la impotencia que sentía sacando mis cosas y no me contuve (…) Le pequé, sangró y se quedó ahí moribunda”, le escribió el hombre a su ex por el chat.

Sobre este caso, la Secretaría de Protección Animal del Distrito indicó, a través de su cuenta de Twitter que está al tanto del caso y que está haciendo el trámite necesario para efectuar la denuncia ante la Fiscalía.

Bajo el numeral #YoSoyMilagros, algunos usuarios de esta red social han expresado su rechazo frente al caso.

