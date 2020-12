Hombre ordenó quemar con ácido a su pareja en Bogotá y después se suicidó

Las cómplices del ataque fueron la hermana del autor intelectual y una amiga. La Policía logró capturar a las responsables materiales del crimen.

Un aterrador caso se conoció en las últimas horas en Bogotá: un hombre mandó a quemar con ácido a su pareja, se lo confesó a la familia y después se quitó la vida. Pese a que el sujeto fue quien ordenó el ataque, fueron dos mujeres (su hermana y una amiga), quienes perpetraron el crimen. Ambas fueron capturadas.

El insólito caso se presentó el pasado 13 de noviembre. Ese día la victima iba con su novio en una motocicleta y se detuvieron frente a la estación de Transmilenio General Santander. Después de parquear, el hombre se bajó de la moto y se alejó un par de metros, con la excusa de contestar una llamada.

Fue en ese instante cuando una mujer, vestida de negro, aprovechó que la joven, de 21 años, estaba sola y le lanzó el ácido. Luego huyó del lugar. Horas después, la víctima denunció el hecho ante la Policía, organismo que de inmediato comenzó la investigación. Y fue cuestión de días para que las piezas del caso comenzarán a encajar.

Al recopilar los primeros datos, los detectives conocieron que desde días antes, la agredida había recibido a su teléfono mensajes amenazantes. Los uniformados sospechaban del novio de la mujer, pues según su relato, en la relación ya se había presentado episodios de celos y de agresiones verbales y psicológicas. Además, el sujeto había tenido problemas de salud mental y había estado en una clínica especializada.

Las sospechas de las autoridades se ratificaron tres días después, cuando fue el propio victimario quien le confesó su delito a la familia de su novia. En el relato, no solo indicó que las autores materiales habían sido su hermana y una amiga, sino que entregó una conversación donde su cómplice menciona los pormenores del crimen. De inmediato, los parientes de la victima informaron a las autoridades.

>>>Lea: “Hay hechos lamentables, pero la seguridad en Bogotá ha mejorado”: Hugo Acero

Fue así como descubrieron que las amenazas las había hecho el propio novio de la víctima y que fue él quien le entregó el ácido a su hermana. Días después de que quedara al descubierto el siniestro plan, el autor intelectual se quitó la vida.

Gracias a las cámaras de la zona, la Policía tiene el paso a paso de cómo se perpetró el delito, las cuales ratifican la historia. “Gracias a un trabajo en tiempo récord de la Sijín de la Policía de Bogotá, se logra recaudar más de 80 horas de video que nos permitió analizar todas las actividades que se adelantaron antes, durante y después de los hechos”, dijo la coronel María Elena Gómez Méndez, jefe de la SIJIN de la Policía de Bogotá.

Por su parte, la víctima agradeció a las autoridades por poner tras las rejas a las responsables. “Solamente espero que esto no le suceda a nadie más, pues es difícil. Me ocasionaron daños físicos y emocionales. Gracias a Dios cuento con el apoyo de mi familia y de las personas cercanas. Quiero que esto sirva de ejemplo para que las mujeres hablen y no se queden calladas”, dijo.

Las dos mujeres implicadas tendrán que responder por el delito de ataque con agente químico y/o ácido.