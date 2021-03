Evelyn Paola Carrillo, de 29 años, fue asesinada el pasado 21 de febrero en la localidad de Suba. Su familia pide justicia.

Desconcertada está la madre de Evelyn Paola Carrillo, una joven de 29 años, que fue asesinada por su pareja el pasado 21 de febrero en Bogotá. El sujeto confesó su crimen, pero en este momento está en libertad, debido a que un juez todavía no le dicta medida de aseguramiento. La familia de la víctima pide justicia.

Doris Fernanda Ciro, madre de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol, relató que fue ella quien encontró a su hija muerta en el apartamento, que esta compartía con su pareja. “Yo la llamé a su celular y estaba apagado, entonces vi la sangre en el frente del domicilio y me preocupé mucho”, dijo.

Tras ver las manchas frente a la puerta, la mujer llamó a su yerno, para saber qué había ocurrido. “El me respondió. Yo le pregunté que dónde estaban y él me dijo, ‘perdóneme, señora Doris’. Entonces, en ese momento le pregunté ‘¿usted mató a mi hija?’ y él colgó el teléfono”, relató.

Ese mismo día, el hombre se fue de Bogotá hacía Flandes (Tolima). Sin embargo, al día siguiente se entregó a las autoridades. En la audiencia de imputación de cargos se revelaron los detalles del porqué esta persona habría cometido el crimen.

“Le había comentado a su pareja sentimental que él quería regalarle unos patines a su hija, pero sostienen una discusión, porque la pareja, al parecer, no estaba de acuerdo, debido a que tenían problemas económicos. En medio de los hechos, esta persona decide estrangularla, rodeando su cuello con su brazo, ocasionándole la muerte”, señaló la fiscal del caso.

En esta audiencia el hombre aceptó haber cometido el crimen. Sin embargo, fue dejado en libertad, debido a que la juez se abstuvo de imponer una medida, porque consideró que la Fiscalía no había soportado el hecho con suficientes argumentos jurídicos, así que el hombre quedó en libertad mientras avanza el proceso.

La decisión dejó desconcertada a la madre de Evelyn Paola. “La verdad no entiendo por qué, después de que él confesó que había cometido el crimen de mi hija. No entiendo por qué está libre en estos momentos (…) esta situación que estoy viviendo y que está viviendo mi familia de dolor tan grande, la verdad que no quiero que se repita”, aseguró Ciro en el noticiero.

Por el momento se espera que se programe una nueva audiencia, en la que se debaritá si el procesado debe ir o no prisión.