Homicidio y hurto a residencias y bicicletas, los delitos que se redujeron en febrero en Bogotá

El balance hecho por la Secretaría de Seguridad muestra que, sin embargo, el hurto a motos y bicicletas sigue siendo el dolor de cabeza de los ciudadanos que usan este medio de transporte.

Cuando está por cumplirse el aniversario del inicio de la pandemia por el COVID-19 en Bogotá, que obligó a que millones de personas se confinaran en sus casas, el Distrito expuso los indicadores de seguridad que, según sus cuentas, han sido favorables.

Este último reporte entregado por la Secretaría de Seguridad resulta clave, pues compara los meses de enero y febrero de este año con los de 2020, tiempo en el que en Bogotá aún se vivía la normalidad previa a la llegada del Sars-Cov-2 a Colombia y no existían las medidas de limitación de la movilidad por la emergencia sanitaria.

Según las cifras del Distrito, en febrero de este año el único delito de impacto que tuvo saldo en rojo, comparado con febrero de 2020, fue el hurto a motocicletas que pasó de 319 casos a 354; es decir, se incrementó un 11%. Así pues, el panorama es alentador en los demás delitos, que van desde homicidio y lesiones personales hasta el hurto a celulares y a bicicletas.

Sin embargo, si se comparan los datos de enero y febrero de este año, el balance varía porque de los once delitos que se contabilizan, ocho aumentaron así: las lesiones personales pasaron de 1.089 en enero a 1.507 en marzo de 2021; los delitos sexuales, de 165 casos a 272; los casos de violencia intrafamiliar, de 1.023 a 1.531; el hurto a automotores, de 165 a 257; el hurto a motocicletas, de 268 a 354; el hurto a comercio, de 463 a 570; el hurto a celular, de 3.695 a 4.205; hurto a otros elementos, de 1.049 a 1.460; y, finalmente, el hurto a personas pasó de 5.537 casos en enero a 6.389 casos en febrero.

Aun así, lo positivo es que delitos como el homicidio, hurto a residencias y hurto a bicicletas cayeron de 74 casos a 73, de 564 a 553 y de 793 a 724, respectivamente, entre enero y febrero del año en curso.

Balance con respecto a enero y febrero de 2020

Al comparar los dos primeros meses del año pasado con los del actual, el balance es óptimo porque el único delito que aumentó fue el robo a bicicletas, que aumentó un 4,8 % con 1.548 denuncias a principios de 2020 y 1.623 a principios de 2021.

Las disminuciones que más se destacan son el hurto a elementos, que cayó 64,3 % (pasó de 7.846 a 2.799 casos); el hurto al comercio, que cayó 59 % (pasó de 2.964 a 1.215 casos); y la violencia intrafamiliar, que cayó 57,4 % (pasó de 7.118 a 3.033 casos).

El delito que más se ha cometido en febrero y marzo de este año, así como en el comparativo con los mismos meses de 2020, ha sido el robo de celulares.

Sobre estas cifras de la administración distrital, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, le dijo a El Espectador que en las ciudades como Bogotá “hay un problema en términos de cifras, pues unas las manejan las secretarías de Seguridad y otras la Fiscalía, las Cámaras de Comercio y las organizaciones no gubernamentales; por lo cual, no hay una absoluta certeza de cuál cifra puede ser la más cercana”.

“En Bogotá hay un alto nivel de criminalidad oculta o no registrada porque la gente no denuncia y asume que si le robaron algo no podrá recuperarlo. Por eso, la Secretaría de Seguridad debe hacer pedagogía que impulse la cultura de la denuncia, pues estas ayudan a crear estadísticas y puntos de calor que las autoridades pueden atacar”.

Los reportes de criminalidad de los siguientes meses podrían mostrar la diferencia de cifras entre un periodo de tiempo en el que hubo una cantidad de personas reducida en las calles por la cuarentena y otro en el que el flujo de ciudadanos sea el acostumbrado en años anteriores.