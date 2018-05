Hurto a residencias, también en aumento en Bogotá

En el 90 % de los robos a viviendas ocurridos en 2017 no se ejerció violencia alguna.

El hurto a residencias, y a ciudadanos al interior de sus viviendas, está disparado en Bogotá. Según cifras de la Policía, en los primeros cuatro meses de este año se denunciaron 2800 robos a casas y apartamentos, 782 más que los reportados en el mismo periodo del año anterior. PODCAST: Escuche cómo estafan a través de la llamada millonaria en Bogotá

Si se toman las cifras oficiales mes a mes, el panorama es más preocupante. En abril de este año, la cantidad de reportes de robos en viviendas fue 516. En abril de 2017, la cifra fue de 278. En marzo de este año se registraron 706 hurtos en apartamentos, casas y conjuntos residenciales, mientras que en el mismo mes del año anterior se reportaron 371. Las cifras de enero y febrero también registran una variación que, no obstante, no es tan abismal: en febrero de 2018 se presentaron 696 hurtos a residencias; en febrero de 2017 fueron 545.

En enero, un mes en el que tradicionalmente se disparan las cifras, solo hubo una variación de 58 casos entre este año y el anterior: en 2018 fueron 824 casos, mientras que en 2017 fueron 882. La variación, no obstante, puede explicarse en el cambio metodológico para realizar denuncias, como ha justificado el Distrito en las últimas semanas el abrupto cambio en las cifras sobre inseguridad.

Las alertas están encendidas pues no solo los casos vienen en aumento, sino también las modalidades. Una de las que más inquieta es el engaño a menores de edad, a quienes los delincuentes convencen de sacar los electrodomésticos de su propio hogar. Para hacerlo, recurren a una llamada telefónica en la que, hablándoles a los niños por su nombre, les aseguran que alguno de sus padres o un familiar cercano están en problemas, y que por eso deben retirar uno o varios electrodomésticos de su casa.

Solo en tres días de esta semana se registraron dos casos con la misma modalidad, y posiblemente ejecutados por la misma banda. Uno de los hurtos ocurrió en el norte de la ciudad, y otro en el vecino municipio de Soacha. En ambos casos, una mujer llamó dando nombres propios y comentando los supuestos problemas en que estaba uno de sus padres. Para resolver la situación, la mujer les aseguraba que debían recolectar elementos de valor del hogar, como joyas y dispositivos electrónicos.

Luego de convencerlos, primero, de que no llamen a nadie más porque supuestamente la situación se complica, y segundo, de sacar los elementos que les pidieron en una maleta, la mujer y su cómplice, quien la espera en una motocicleta, huyen del lugar con lo hurtado. Ambas acciones quedaron registradas tanto en cámaras de seguridad, y las llamadas que hicieron los delincuentes también. “No se vayan a poner a hablar con nadie porque si llegan en este momento a hablar con alguien se puede perjudicar la situación, ¿listo?... no se vayan a salir, no vayan a hablar con nadie”, se escucha en un audio obtenido por Noticias Caracol, en el que se registra la conversación de la mujer con su más reciente víctima.

La Policía se encuentra investigando las acciones de ambos hurtos para identificar a los ladrones y establecer si se trata de la misma banda delincuencial. Por lo pronto, las autoridades piden a la ciudadanía que desconfíe de las llamadas en las que preguntan muchos datos personales, y que verifiquen con otras personas si efectivamente alguien de la familia se encuentra en peligro.

