Imitador de Pipe Bueno mató al ladrón que acababa de asesinar a su esposa

El pasado sábado 10 de agosto el artista Richard Muñoz Cardona, quien es conocido por imitar al cantante de música popular Pipe Bueno en el concurso de televisión ‘Yo Me Llamo’, mató a un asaltante que, en medio del hurto, asesinó a su esposa en Fusagasugá.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra al joven artista caminando ‘de gancho’ con su esposa, luego de salir de una presentación. Al costado izquierdo de la toma se ve a un par asaltantes llegar en motocicleta.

El parrillero se baja de la moto y se acerca a la pareja, mientras su cómplice lo espera en el vehículo. Tres personas que venían caminando atrás se percatan del intento de asalto y se acercan para ayudar a las víctimas.

“Se me acercó con un cuchillo y me dijo: ‘deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga’ y no haga nada’ ”, dijo Muñoz a Noticias Caracol.

Según el artista, su esposa Charlotte Cobos, de 29 años, decidió confrontar al asaltante. Al parecer, este reaccionó de manera violenta acabando así con su vida.

Las imágenes muestran que una pelea se desató entre el ladrón y Muñoz, quien fue respaldado por las personas que transitaban por la vía. De hecho, se ve al conductor de la moto bajar del vehículo intentando ayudar a su cómplice.

“Yo logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia... impotencia, no tuve más remedio que acabar también con él”, concluye.

La versión del artista explica que tras el incidente su esposa, con la que tenía dos hijos, fue conducida a un centro de atención médica donde perdió la vida. Él por su parte, fue detenido por la Policía. Horas más tarde quedó en libertad al juez determinar que su actuación obedeció a una legítima defensa.

En redes sociales conocidos, amigos y colegas del gremio han manifestado su solidaridad con el artista. Este, por su cuenta, decidió dejarle un mensaje a su esposa por medio de su perfil en Facebook:

“Amor, esta familia, tu familia, nuestra familia, la que tú con amor y mucho esfuerzo edificaste, que con paciencia y sabiduría supiste convertir en un átomo conformado por mucho amor, mucha alegría y mucha pasión, hoy te agradece por todo eso y mucho más. No sabes cuán orgulloso me siento por haber tomado la mejor decisión de mi vida al hacerte mi compañera de vida, nuestros hijos tendrán por siempre el orgullo de decir "nuestra madre fue la mejor del mundo", por eso ahora, quiero que sepas que lucharé sin descanso por el futuro de ellos y por cumplir nuestros sueños, te lo prometo mi amor, te lo prometo.

Te amo mi chiquita brava, te amo tanto cielito mío.

Por siempre y para siempre serás el amor de mi vida, gracias amor, eternamente”.

