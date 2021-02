Impuesto predial en Soacha: el tire y afloje por los cobros excesivos

El alcalde Juan Carlos Saldarriaga anunció que se revisará el 100 % de los recibos para corregir las inconsistencias. Se han reportado aumentos hasta del 500 %, por lo que los habitantes del municipio han salido a protestar.

El gran inconformismo que generó esta semana el aumento de hasta el 500 % en el impuesto predial de Soacha, hizo que la alcaldía tuviera que replantear los cobros y se comprometiera a revisar cada uno de los recibos. Además de las irregularidades, desde el Concejo cuestionan los procesos que se están realizando.

Los casos se repiten en cada esquina. Está el ejemplo de una mujer con una vivienda en la Comuna 1, que el año pasado pagó $210.600 y este año el recibo le llegó por $1′110.000. Algo similar le ocurrió a Fabia Rodríguez, a quien el impuesto le pasó de $495.000 a $2′197.800. “El avalúo de mi casa estaba en 78 millones y este llega por 287 millones. Yo no puedo pagar, que el alcalde venga y nos compre la casa porque no podemos hacer más”, dijo la mujer al medio local Periodismo Público.

En parte, la alcaldía justifica el aumento de los impuestos en una actualización catastral que no se hacía desde hace 12 años. Desde entonces, varias viviendas del municipio han construido dos o más pisos o han pasado de ser residenciales a comerciales, por lo que el objetivo de este nuevo registro es enfrentar la gran evasión que se presenta en Soacha.

Parte de esta discusión se dio en medio del debate que hubo a finales del año pasado en el Concejo municipal para definir un nuevo cupo de endeudamiento, pues parte de esta ampliación se apalancaría en estos cobros. “El proceso para expandir la base de recaudo y redistribuir las cargas termina siendo una jugada muy arriesgada, porque no se tiene en cuenta números sensatos”, indicó en ese momento el cabildante Heiner Gaitán (Colombia Humana).

Las críticas no se hicieron esperar. Junto a las voces de rechazo por la ilegalidad de aumentos tan altos, que la ley prohibiría, también se evidenciaron aumentos en los impuestos de viviendas que últimos años no se han modificado y sobre las que no habría justificación para cobros tan altos. Todo esto se tradujo finalmente en protestas que estallaron este miércoles en el municipio, por lo que el alcalde tuvo que salir a hablar.

Al respecto, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga insistió en que la actualización catastral contó con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y busca pasar de recolectar $8.000 millones de pesos a más de $100.000 millones, con lo que se construiría un nuevo hospital en Soacha, se ampliaría el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y se mejorarían colegios, vías de acceso a la ciudad y preservación de fuentes hídricas.

Además, el mandatario pidió a la empresa de Catastro invalidar los recibos que se entregaron, evaluar el esquema tarifario, y se comprometió a llevar ante el Concejo un nuevo proyecto de acuerdo para dar descuentos hasta del 50 % y extender el plazo de pago hasta agosto, para dar mayor flexibilidad en los pagos.

Ante esto se anunciaron nuevas reuniones con las comunas para socializar el plan catastral, pues la Alcaldía insiste en que se deben mejorar los mecanismos de recaudo para hacerle frente a la evasión en el municipio.