La Fiscalía pidió medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Andrés Eduardo Díaz, adscrito al CAI de Suba Rincón, quien habría realizado 21 disparos esa noche. Para la representación de la víctima, debió imputarse homicidio agravado debido a que, según cree, hubo dolo en la acción.

La noche de caos que vivió Bogotá el pasado 9 de septiembre de 2020 (conocida después como “9S”) apenas empezó a ser esclarecida por la justicia. Aquella noche, en la que se registraron protestas en varios puntos de la capital en rechazo a la muerte de Javier Ordóñez, en el sector de El Rincón, ubicado en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías adscritos al CAI del barrio.

En medio de los disturbios e intentos de algunos vándalos de incendiar la unidad policial, uniformados dispararon de forma indiscriminada con el fin de dispersar la turba. Una de esas balas impactó en la cabeza de Germán Smith Puentes, de 25 años, quien en ese momento regresaba a su casa luego de una jornada de trabajo como domiciliario.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Eduardo Díaz, un policía de 21 años nacido en Neiva, a quien la Fiscalía le imputó cargos por homicidio, que el patrullero no aceptó. También se llevó a cabo la solicitud de medida de aseguramiento, no privativa de la libertad y de carácter preventivo.

Durante la audiencia, la Fiscalía recopiló los hechos relevantes que soportan la imputación, a los cuales se llegó por la evidencia física y otra información obtenida de manera legal. “La Fiscalía cuenta con diferentes pruebas que pueden inferir la presunta participación del imputado en este caso ocurrido durante las protestas por la muerte de Javier Ordóñez”, mencionó el delegado del ente acusador.

Durante la audiencia se reconstruyó parte de la escena de ese día en inmediaciones del CAI de El Rincón, donde hacia las 6:30 p.m. llegaron algunos manifestantes para realizar cacerolazos y lanzar arengas contra la Policía. ”Una vez analizados los videos se pueden observar a manifestantes atacando las instalaciones del CAI. Llegan refuerzos de la Policía con el fin de contener a los manifestantes, en medio de esa situación se escucharon armas de fuego y sobre las 8:30 p.m. resulta lesionado German Smith Puentes”, agregó el fiscal.

Puentes murió minutos después en el hospital de Suba, al que fue trasladado por algunos transeúntes de la zona. Y mientras eso ocurría, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, un grupo de manifestantes estaba corriendo del lugar de los hechos debido a los disparos indiscriminados que hicieron los uniformados. Al final de la jornada, en el armamento que tenía asignado el patrullero imputado faltaban 21 cartuchos, lo que para la Fiscalía es indicio de que hizo igual número de disparos con el fin de disuadir a los agresores.

Previo a la reconstrucción de los hechos por parte del fiscal, la representante de la víctima aseguró que en el homicidio hubo dolo directo y no eventual y que el crimen se produjo por desconocimiento y violación de protocolos, por lo que solicitó que el delito imputador fuera homicidio agravado. “Basta con identificar probatoriamente que se violó el reglamento, como cuando se conduce a velocidades no permitidas y se atropella a una persona. de la imprudencia se deduce que el agente no obró con pericia”, dijo.

También aseguró que el patrullero imputado tenía pleno conocimiento del manejo de armas y de que su actuación iba en contra de los reglamentos para el uso de las mismas. “Ellos tienen una especial condición de garantes de la vida, lo que multiplica su responsabilidad frente a su comportamiento con la ciudadanía”, agregó en su argumentación de por qué considera que fue un homicidio con dolo.

Además del proceso contra el patrullero Díaz, ya se había hecho imputación de cargos contra otros tres agentes involucrados en la noche de caos del “9S”, que ninguno de ellos aceptó. La audiencia contra Díaz se aplazó hasta el próximo 3 de febrero, cuando el juez decidirá si acoge o no la solicitud del fiscal.