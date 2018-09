Incertidumbre por el paradero de Paula Andrea Álvarez, desaparecida en Bogotá

Archivo particular

Archivo particular

Desde el pasado viernes 31 de agosto es incierto el paradero de Paula Andrea Álvarez Rivas, una estudiante universitaria de 25 años que fue vista por última vez en el Cerro La Conejera, un área protegida ambientalmente ubicada en el norte de Bogotá.

La joven, quien es estudiante de último semestre de administración de empresas en la Universidad de la Sabana, habría merodeado el cerro entre 5:00 de la tarde y casi 9:00 de la noche, según consta en el servicio de ubicación de su teléfono móvil, que registró por última vez su paradero en la carrera 65 con calle 185.

Desde de su desaparición, la incertidumbre y la inquietud se han apoderado de sus familiares. Insisten en que Paula Andrea no tenía ningún tipo de problema o dolencia que la hiciera ausentarse tanto tiempo. La búsqueda, quizá previendo que se haya desmayado en algún paraje del cerro, ha implicado de drones y recorridos sin que aún haya éxito.

“No se ha sabido nada. Toda la mañana estuvimos buscándola por la montaña y nos ayudaron con un dron, pero el tema es que la vegetación es muy espesa, entonces no es fácil ver. Así, no podemos establecer si a ella le pasó algo, si está desmayada o algo así, pues no se puede ver”, aseguró Lina Álvarez, hermana de Paula Andrea.

Aunque su familia no se aventura a lanzar alguna hipótesis que explique su desaparición, sin dejar de lado lo solitario y peligroso que puede volverse el Cerro de La Conejera en la noche, no descartan que un problema de orden académico haya llevado a Paula Andrea a ausentarse, pues actualmente no solo realizaba sus prácticas profesionales, sino que estaba viendo otra materia y adelantaba su tesis de grado.

“No sabemos por qué estaba en el cerro. Yo supongo que fue porque quería despejarse, pues tenía un semestre muy cargado. Estaba haciendo las prácticas profesionales y estaba haciendo también la opción de grado. Hace poco le informaron que tenía que ver una materia entonces, como ella quería terminar rápido, la metió y le estaba quedando muy pesado”, agrega Lina, al señalar que Paula Andrea también fue vista llorando en inmediaciones del área protegida.

“No descartamos nada, pero el cerró sí es peligroso y más a esa hora, hay bastante presencia de habitantes de calle y drogadictos”, precisó su familia, al señalar que la joven vestía buso gris, bufanda oscura, jeans, tenis negros y maleta gris con azul.

Si usted cuenta con información sobre el paradero de la joven puede comunicarse al teléfono celular 305 398 8059.