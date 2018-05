Intervenciones en vías de Bogotá para evitar inseguridad y muertes de biciusuarios

La bicicleta es un medio de transporte que cada vez se hace más popular entre los habitantes de Bogotá. No obstante, su auge no necesariamente se ha visto acompañado por mejoras en los temas que más preocupan a los biciusuarios. Pese a los más de 400 kilómetros de ciclorrutas que hay en Bogotá, una de las quejas más recurrentes de quienes eligieron este medio de transporte es que en muchas ocasiones esta vías exclusivas no tienen continuidad, obligándolos a tomar calles y avenidas. El otro reparo reiterado de los ciclistas es el tema de hurtos y seguridad vial. Y es que, según cifras de la Policía, en lo corrido del año se han reportado 1.569 robos de bicicletas, y 63 biciusuarios han estado involucrados en accidentes de tránsito.

Ante este panorama, el Distrito inició una serie de intervenciones a cargo de la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). Las adecuaciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de los ciclistas en aspectos que los preocupan, como la conectividad, la seguridad y los tiempos de sus recorridos.

Una de esas intervenciones se hizo en la Carrera 11 con Calle 106, donde se adecuó un ciclopuente con el que se busca mitigar los conflictos entre los diferentes actores viales, pues ahora las bicis tienen un espacio propio. Además, el nuevo ciclopuente impactó en las condiciones de seguridad de los ciclistas. Con la intervención en el puente también se mejoró la conexión de la ciclorruta de la carrera 11 (3,7 km), convirtiéndola en una importante vía para bicis que conecta el norte y el centro de Bogotá.

Según cifras de la Secretaría de Movilidad, la intervención en la Calle 116 disminuyó los tiempos de viaje en más de 10 minutos, y la cantidad de ciclistas aumentó en un 40 %, con aproximadamente 1.600 ciclistas por hora. Antes del ciclopuente, en el punto se instalaron segregadores de plástico, con los que se dividía el tránsito de bicicletas y vehículos. En vez de esos maletines, ahora hay segregadores, como los que separan las vías exclusivas de Transmilenio , que evitan que los automóviles invadan la ciclorruta. El ciclopuente de la Calle 116 es el tercero que entrega el Distrito este año, luego de los que instaló en la Ciudad de Cali sobre la Calle 80, y otro en la calle 116, pero sobre la Autopista Norte.

Así son los segregadores del ciclopuente de la Carrera 11 con 106. / Secretaría de Movilidad

"Estamos solucionando un tema de movilidad. No es un tema de trancones, sino cómo movemos la mayor cantidad de personas de forma rápida, cómoda y segura. Sabemos que el uso de la bicicleta va creciendo rapidísimo y que muy pronto vamos a tener la misma cantidad de viajes en bicicleta que en carro y eso es eficiencia, porque la bicicleta ocupa una cuarta parte de lo que ocupa un carro y no contamina. Lo que queremos con estos proyectos es darle una conexión segura a los ciclistas para que más gente monte en la bici y a través de eso vamos mejorando la ciudad", manifestó el gerente de la bicicleta, David Uniman.

Otra de las acciones que llevan a cabo las autoridades para seguir promoviendo la bicicleta como medio de transporte se hizo en la ciclorruta de la carrera 19, entre calles 127 y 134. Allí, con maletines de plástico se convirtió la vía en bidireccional y la idea es que a mediano plazo se implemente señalización permanente para dar más seguridad a los que transitan por la ciclorruta, y también evitar conflictos entre ciclistas, vehículos y peatones.

La idea del Distrito es que, a largo plazo, con recursos de valorización, se pueda intervenir toda la ciclorruta de la Avenida 19, incluyendo el canal, la vía para bicis y el andén entre calles 127 bis y 134.

En la glorieta de la Calle 100 con Carrera 15, uno de los puntos más transitados de la ciudad, también se prevé una intervención para los biciusuarios, para lo cual se está realizando un plan piloto con maletines que alertan a los ciclistas de los cruces peligrosos. La idea del piloto es medir los pros y contras de una conexión de ciclorruta en este tramo, teniendo en cuenta que por la zona transita actualmente más de 2.000 bicis en horas pico.

“El piloto busca consolidar información del volumen de carros y ciclistas, tiempos de espera, longitud de la congestión y tiempos de recorridos de los ciclistas. La intervención consiste en redistribuir los carriles sobre la glorieta para segregar un carril de mínimo 3 metros que permita la circulación segura de ciclistas en ambos sentidos. Se busca reducir por la Carrera 15 la distancia del cruce y disminuir el riesgo de siniestro para los usuarios”, concluyó la Secretaría de Movilidad sobre la posible intervención en ese punto.

Así están dispuestos los maletines de plástico en la prueba piloto. / Secretaría de Movilidad