Candidato a la Cámara por Bogotá: ¿Y usted quién es?

Jafeth Paz, por una pedagogía por la vida

¿Por qué quiere ser representante a la Cámara por Bogotá?

Me cansé de solo criticar a los politiqueros tradicionales y a los clanes familiares que se han apoderado del país. Llegó el momento que los ciudadanos de bien ocupemos el escenario político que ha sido capturado por la mediocridad y la corrupción.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

Afortunadamente no tengo ninguna investigación disciplinaria o penal, he actuado en estos casos pero como abogado.

Los representantes a la Cámara por Bogotá son poco protagonistas en el día a día de la ciudad ¿Cómo piensa cambiar esa imagen?

Voy a invitar abiertamente a los bogotanos para que realicen semanalmente control social a mi actividad en el Congreso y también seguiré de primera mano el proceso de ejecución de las políticas públicas de la ciudad.

De ser electo, ¿cuál será el principal proyecto en el Congreso?

La principal tarea se encaminará en que seamos mejores seres humanos. Aunque esta es una labor más educativa, estamos proponiendo como primer paso, una ley sobre pedagogía social de la muerte que nos permita comprender más el hecho de la vida.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la Reserva Thomas Van der Hammen?

Se debe cumplir el Plan de Manejo Ambiental de la reserva contenido en el Acuerdo 021 del 24 de septiembre de 2014. Otras propuestas buscan beneficiar a los propietarios que se pueden enriquecer con el cambio en el uso del suelo.

¿Se debería construir Transmilenio por la séptima? ¿Por qué?

Considero que sí porque el trazado ya estaba aprobado desde hacía años y en su momento no se registraron las críticas que hoy se hacen. Y la ciudad debe avanzar en multiplicar las opciones de movilidad para quitarle saturación a la Caracas.

¿Qué opina del proyecto del metro elevado?

Es el reflejo de no construir sobre lo construido. Es producto de la improvización y de no reconocer el aporte de los contradictores en un proceso. Sin embargo, la ciudad necesita urgentemente que su movilidad gire entorno al metro y no al Transmilenio.

¿Vivienda en los márgenes de la ciudad o en zonas centrales?

En ambos lugares, pero cumpliendo todas las reglas de un urbanismo amigable con el ambiente. En el fondo, lo que se debe terminar es la segregación espacial que es evidente en Bogotá.

¿Apoyaría la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa? ¿Por qué?

Aunque se la merece no la apoyaría porque sería inconveniente para la ciudad. Lo mejor es que termine su período y ejecute el 100 % del Plan de Desarrollo aprobado. El egoismo político no puede estar por encima de los intereses colectivos.

