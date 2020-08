La joven publicó un video en sus redes sociales contando los hechos, en el que se muestra con evidentes golpes en su rostro y asegura que no es la primera vez que el esposo de su madre agrede a miembros de su familia.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Camila Godoy, una joven de 18 años, denunció ser víctima de violencia intrafamiliar al haber sido golepada por su padrastro y madre durante una reunión social, hasta quedar inmóvil en el suelo.

“Nos encontrábamos en una reunión familiar y en un momento de la noche, escuché llorar a mi hermano. Vi que mi padrastro, alcoholizado, estaba encima de él regañándolo. Le refuté que le hablara mal a mi hermano estando en ese estado y empezamos a discutir. En un momento mi padrastro se lanzó a pegarme un puño, pero una tía me defendió y alcancé a salir corriendo al baño. Estaba muy asustada”, relató Camila.

Posteriormente, se percató que en la discusión entraron sus tías y su madre, quien estaba defendiendo a su padrastro. “Cuando salí, mi mamá me haló del cabello y mi padrastro me arrastró por todo el piso del apartamento, me agarró a golpes. Yo intentaba defenderme pero los golpes me debilitaron a tal punto que caí al piso casi inconsciente. Estando en el suelo, el esposo de mi mamá me pateó y me pegó un puño, que me dejaron inmóvil por casi un minuto”.

Aunque su tíos y hermano, quien es menor de edad, intentaban defenderla, según relata Camila, el hombre estaba tan alterado que también golpeaba a quienes interrumpían la discusión. “A la que quería lastimar directamente era a mí. En el piso me daba patadas, puños, me halaba el cabello, me decía cosas y me arrastraba por todos lados. Cuando ya no sentía fuerzas, me acurruqué en el piso tapándome la cara, Mi tío logró quitarlo y llamé a la Policía”.

Camila logró encerrarse de nuevo en el baño a hablar con las autoridades, muy débil, al punto de estar inconsciente y con sangre en su rostro. " Cuando salí ya sacado a mi padrastro y vi que mi tía también estaba lastimada en su cara. Mi papá me llevó al hospital y ahí procedieron a revisarme, me dieron incapacidad y el domingo 23 de agosto procedí a hacer la denuncia ante la Fiscalía”.

Según Camila, el sujeto ya tenía otras denuncias porque no era la primera vez que agredía a miembros de su familia. De hech, asegura que ya había golpeado en otras ocasiones a su padre, tío, abuela, tías y a su madre. “Me dijeron que era un proceso que debía ser tratado rápido para que se pudiera hacer algo. En otras ocasiones, solo la Policía lo saca de la casa y vuelve al otro día. Necesito justicia y que deje de quedar impune las agresiones”.

La joven hizo un llamado a las autoridades competentes para adelantar un proceso penal en contra de su padrastro, ya que según ella, lleva muchos año de abuso. “He tenido que defenderme y defender a mi familia. pero nunca pasa nada porque mi mamá estaba en el medio defendiéndolo y, aún después de lo ocurrido, ella dice que seguirá con el para siempre”.