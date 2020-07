El hecho se presentó en el barrio El Amparo, ubicado en la localidad de Kennedy, cuando los policías sorprendieron a un grupo de jóvenes tomando alcohol.

Un joven de 23 años murió en la noche del pasado jueves 2 de julio después de que, en medio de un operativo de la Policía, un uniformado le disparó. El hecho se presentó cuando los agentes encontraron a un grupo de jóvenes tomando alcohol en las calles. La Policía aseguró que se iniciará una investigación para determinar cómo sucedieron los hechos.

En el barrio El Amparo, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la ciudad, un grupo de jóvenes se encontraba en la calle, departiendo y tomando bebidas alcohólicas, cuando fueron sorprendidos por un grupo de agentes de la Policía que les pidieron una requisa.

#OjoDeLaNoche | En medio de una requisa un joven de 23 años murió. Según testigos, un policía le disparó tras cruce de palabras. Las autoridades dieron su versión - https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/gTWwjscmEj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 3, 2020

>>>Lea: ¿Qué ha pasado con la seguridad en Bogotá?

La petición no fue bien recibida por los jóvenes, pues en respuesta, varios de ellos los atacaron. Al parecer, fue en ese momento en el que el agente sacó su arma de dotación. “El policía le dijo: ¡vea como me volvió la cara!, y entonces mi hermano (la victima) le dijo: por loca, porque usted también me pegó y fue ahí cuando le disparó”, relató el hermano de la víctima que se encontraba en el lugar para Noticias Caracol.

Cuando el joven estaba siendo trasladado al hospital de Kennedy falleció. Ante las denuncias de los testigos del hecho, la Policía de Bogotá aseguró que se iniciará una investigación para esclarecer la situación. “La Policía tiene toda la disposición, sus hombres, el armamento, los vehículos y todo lo que se utilizó en este procedimiento para que la Fiscalía realice el peritaje respectivo”, dijo el coronel Alexander Amaya Hoyos, comandante operativo del occidente de Bogotá, en el noticiero.

Un uniformado y dos personas más también resultaron heridas.