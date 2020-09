Juez decidirá sobre la libertad de los patrulleros procesados por la muerte de Javier Ordóñez

Después de que Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda se declararán inocentes, pues no aceptaron los cargos de homicidio y tortura agravados, y de qué pidieran que el caso quedara en manos de la Justicia Penal Militar, este domingo, comienza la tercera parte de la audiencia, en la que la juez decidirá si van o no a prisión.

Tras dos largas sesiones que se adelantan desde el viernes, este domingo comienza la tercera parte de la audiencia de imputación de cargos que se adelanta en contra de los dos patrulleros implicados en la muerte de Javier Ordóñez: Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes en la tarde del pasado sábado no aceptaron los cargos de homicidio y tortura agravados que la Fiscalía les imputó. Además, pidieron que el proceso judicial quede en manos de la justicia penal militar y no de la justicia ordinaria. En esta tercera parte, la juez de garantías decidirá si los dos indiciados irán o no a prisión

La audiencia será reservada, después de que la Fiscalía hiciera la petición, argumentando que hacerla de manera pública podría entorpecer la investigación que se adelanta. La juez del caso aprobó dicha petición. “El despacho encontró justa causa en la medida que los hechos son recientes, aún la fiscalía está en recaudo de elementos de prueba y las diligencias subsiguientes se va a realizar descubrimiento probatorio, lo que puede comprometer el éxito de la investigación”, anunciaron por medio de un comunicado.

La diligencia está prevista para las 10:00 a.m. de este domingo. En la tarde del sábado, después de que ambos indiciados se declararon inocentes, la defensa de ambos patrulleros volvió a traer a la mesa de discusión la petición de que dicho caso sea manejado por la Justicia Penal Militar y no por la justicia ordinaria. En una entrevista para El Espectador, el abogado de Harby Rodríguez, Jhon Olmos, aseguró que la petición se hacía porque ambos patrulleros estaban trabajando cuando murió Ordóñez. “Es un acto de servicio, tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado la situación, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la Justicia Penal Militar”, justificó.

Ante la solicitud, la juez aseguró que no estaba dentro de sus competencias decidir si dicho caso pasaba o no a la Justicia Penal Militar, por lo que remitió la petición a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea esta la que decida si el caso queda o no en manos de dicha justicia.

Harby Damián Rodríguez fue capturado el pasado jueves en horas de la tarde, momentos después de que un juez dictara las órdenes de captura. Por su parte, Juan Camilo Lloreda, de quien durante el jueves no se supo de su paradero, se entregó en la mañana del viernes y permanece también en el búnker de la Fiscalía.