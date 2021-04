Juez envió a prisión a patrulleros y Mayor de la Policía, imputados por hurto y secuestro

Los uniformados son investigados por el presunto robo de $753 millones a un comerciante del sector de San Andresito, en Bogotá, el 19 de enero de este año. Serán enviados a la cárcel La Picota.

Por considerarlos un peligro para la sociedad y por riesgo de fuga, el Juez 27 con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en prisión contra dos patrulleros y un Mayor de la Policía Nacional, a quienes la Fiscalía imputa los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo.

Así mismo, dio validez a los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia en la que solicitó se dictara esta medida contra ellos. Se trata de diez videos que la fiscal María Teresa Polanía presentó para reconstruir lo ocurrido el 19 de enero de este año, cuando el comerciante de San Andresito fue abordado por dos miembros de la Policía cuando estaba en el centro comercial Puerto Príncipe, con una suma de $753 millones en un maletín.

Este es parte del video revelado por la Fiscalía:

El togado aseguró que “el solo hecho de apoderarse de una maleta, así no llevara un solo peso, daría lugar a un hurto y la retención que hicieron es constitutiva de un delito, porque los agentes no pueden capturar ni retener a ninguna persona en la calle si no está señalada de ser autor de un delito en situación de flagrancia o tenga orden de captura”.

“La Policía no puede abordar a alguien en la calle o retenerla más de diez minutos, o en este caso retenerlo por tanto tiempo, esa retención hace que la policía incurra en secuestro simple”, aseguró el funcionario judicial.

El Juez hizo un llamado a depurar la Policía Nacional, pues “es una institución llamada a proteger a los ciudadanos” y manifestó que, a pesar de que hayan sido retirados de la policía, “eso no es garantía de que no volverán a incurrir en ese tipo de comportamientos”.

También desestimó los argumentos del abogado defensor del Mayor, quien había pedido prisión domiciliaria por su condición de padre de familia y su estado de salud. Según dijo, no observó que se vulneraran los derechos de los hijos si este es enviado a la cárcel. De igual manera, denegó la petición del abogado Juan Manuel Sáenz, representante del comerciante, quien había pedido una medida adicional para que haya una reparación integral por el robo de $753 millones.

Perfil de los imputados

Los dos patrulleros hacían parte del Sistema de Información de Protección y Servicios Especiales y estaban asignados al esquema de seguridad del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra.

Por otro lado, el Mayor es comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y tiene en curso varias investigaciones disciplinarias y una penal en su contra.

De esta manera, los tres policías enfrentarán este proceso judicial privados de su libertad como medida preventiva para garantizar su comparecencia en las diligencias futuras en este caso. Los tres abogados defensores interpusieron recurso de apelación. Y por su parte, la Fiscalía tendrá un plazo de 60 días para llamar a juicio a los uniformados o pedir la preclusión del caso.