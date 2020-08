Se trata de la reunión entre funcionarios de la Uaesp y la Asociación Colombiana de Ingenieros en la que se referían a los procesos contra operador del relleno Doña Juana. La decisión se tomó como respuesta a una tutela.

El Juzgado 19 civil municipal de Bogotá le ordenó al concejal Yefer Vega (Cambio Radical), en un término de 48 horas, retirar de sus redes sociales los audios que publicó de una reunión privada entre funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la Asociación Colombiana de Ingenieros en la que se refirieron al laudo arbitral y los procesos administrativos que se adelantan contra el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario de Doña Juana.

Además, el juzgado le pide al cabildante que aclare, por los mismos medios, la forma en que obtuvo dichos audios, así como su desconocimiento sobre la veracidad de la información que allí se trató, esto en respuesta a una tutela que interpuso el abogado apoderado de la Uaesp en defensa al buen nombre y a la intimidad.

El documento especifica que al consultar al concejal, este manifestó que los audios le llegaron de forma anónima, por lo que no le consta que la reunión se hubiera realizado para determinar la forma cómo la Sociedad Colombiana de Ingenieros actuaría como perito en medio del proceso del laudo arbitral.

Además, Vega indica que actuó dentro de sus funciones como concejal y que “no publicó la identidad de los interlocutores ni acusó directamente a algún funcionario pues no precisó nombres ni mucho menos cargos desempeñados al interior de la UAESP o la Sociedad Colombiana de Ingeniería, por lo que no ha vulnerado derecho particular alguno”, sino que solo se limitó a evidenciar acciones que el Distrito quiere realizar.

Por su parte, la Uaesp señaló que los audios publicados “con sonido editado con comentarios tendenciosos y descontextualizados respecto del contenido de la conversación privada”, fueron malintencionados y extralimitarían el verdadero contexto y sentido de la reunión.

Pese a lo mencionado por Vega, el juez evidenció que el cabildante publicó videos en los que aparecen fotografías de Juan Carlos Jiménez, apoderado de la UAESP, y Carlos Quintana, subdirector de asuntos legales de la misma entidad. De la misma forma se resalta que Vega publicó la información aunque se deja en claro la reserva sobre la misma, así como él no estuvo en dicha conversación y ninguno de los asistentes autorizó que se conocieran públicamente los audios, por lo que se habrían violado el derecho a la privacidad.

Aunque Yefer Vega aun no se ha pronunciado frente a la decisión, podrá apelarla dentro de los términos establecidos.

El contenido de los audios

Los audios revelados por el concejal Vega fueron parte de una reunión entre funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en los que definían detalles del contrato para realizar un peritaje en el relleno, que ayudaría a definir los perjuicios por las posibles faltas contractuales del actual operador de Doña Juana.

Esto, en medio de un tribunal de arbitramento iniciado por el operador del relleno que pide la compensación de los recursos que asegura le han hecho falta en los últimos diez años para operar correctamente Doña Juana, pero además se adelanta un proceso administrativo contra CGR, que inició la Uaesp por irregularidades alertadas por la internventoría.

Con la revelación de los audios, se insinuó un posible complot del Distrito para sacar al operador de Doña Juana. Por su parte el concejal cuestionó el debido proceso y la capacidad operativa de la Uaesp a corto plazo para encargarse de la operación del relleno.