La medida se tomó contra Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda Cubillos, los uniformados que hicieron las repetidas descargas eléctricas sobre el cuerpo del abogado. Contra ellos se adelanta una investigación penal y disciplinaria.

En un video quedó registrado el abuso policial cometido contra Javier Ordóñez, el abogado de 43 años, que murió tras recibir repetidas descargas eléctricas de un taser sobre su cuerpo y, según testigos, una golpiza en el CAI Villa Luz que terminó con su vida. Por estos hechos, este jueves un juez de control de garantías ordenó la captura de Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda Cubillos, los uniformados que se encuentran vinculados a este caso, a quienes se les señala de abuso de autoridad, por acto arbitrario e injusto y homicidio.

La solicitud la hizo la Fiscalía, en una audiencia, en la que presentó las primeras evidencias alrededor del caso, con lo que sustentó la necesidad de conducirlos a una audiencia, para formularles imputación y solicitar medida de aseguramiento. Hay que recordar que la semana pasada estos agentes de la Policía, junto a otros que también serían responsables de la muerte del abogado por omisión, fueron suspendidos de sus actividades, para evitar la manipulación de pruebas y la obstaculización de la investigación.

Sobre ellos, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal, luego de que la justicia penal militar decidiera dejar en sus manos esta pesquisa, al considerar que"los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio".

En su contra también se desarrolla una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación. En principio, era la misma Policía la que estaba investigando a los uniformados, pero la Procuraduría reclamó el deber de ser ella la autoridad pertinente para adelantar la pesquisa.

También se debe tener en cuenta que no solo adelantan investigaciones contra estos uniformados, sino que heridos en las manifestaciones y familiares de las víctimas mortales también han interpuesto las respectivas demandas ante la Fiscalía contra otros policías, que supuestamente cometieron abusos policiales y demás delitos en medio de la jornada del 9 y 10 de septiembre. Contra ellos también se espera que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias, además de la oportuna reparación de todos los afectados por los daños generados.

Esta mañana, desde el Concejo de Bogotá, la alcaldesa Claudia López estuvo presentando una serie de videos en los que se muestra a uniformados de la Policía utilizando armas de fuego en contra de civiles, esto a pesar de que, por protocolo, hayan recibido la instrucción de no utilizar armas letales en manifestaciones.

Sobre el abogado, la alcaldesa dijo: “El señor Javier Ordóñez no se sintió mal en el CAI, el señor Javier Ordóñez fue asesinado en el CAI”. Sin embargo, se debe esperar la evolución de este caso y las sentencias que emitan los jueces. La familia de Javier Ordóñez y la de aquellos que perdieron la vida en las protestas hacen un llamado a la no violencia y que todos estos casos no queden en la impunidad.