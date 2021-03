Justo antes del crimen del patrullero Caro, otro ladrón en moto atracó a un abogado en el sector

El hombre relató que había salido de un restaurante del sector y mientras hablaba por celular fue asaltado por un delincuente armado. Poco tiempo después se enteró del tiroteo a pocas cuadras del sitio donde le habían robado.

Justo en la zona donde asesinaron al patrullero Edwin Caro y un delincuente perdió la vida durante el intercambio de disparos con la Policía, se habría registrado momentos antes otro hecho delictivo. Un abogado, que transitaba por inmediaciones del Club El Nogal, fue asaltado por un motociclista armado.

La víctima fue el abogado Andrés Santamaría, quien relató cómo el delincuente lo interceptó cuando él hablaba por celular. Aunque, en apariencia son dos hechos aislados, para el profesional del derecho, son muchas las coincidencias.

“Esto no es un tema individual. Son una banda criminal que tienen azotada una zona importante. Los ladrones roban a una misma hora, actúan en una misma forma. Acá no entran otros delincuentes, porque esa banda la controla. El robo mío y la lamentable muerte del policía no es un tema de ayer, es un tema casi diario”, manifestó Santamaría en entrevista con Blu Radio.

Además, el abogado informó que su robo no estaba enfocado solo en el celular, pues luego de haber sido atracado, le sacaron $7 millones de sus cuentas. Según Blu Radio, los ladrones habrían logrado acceder a su información a pesar de que el teléfono estaba bloqueado e identificaron sus correos y cuentas, con las que primero robaron un millón de pesos de la tarjeta de Rappi y luego otros $6 de su cuenta de Nequi, en diferentes transferencias.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si este hecho está relacionado con los delincuentes que asesinaron al patrullero Caro, cuando realizaba una requiza. Sin embargo, son coincidencias que se tendrán que investigar.