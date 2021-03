Más que grandes hospitales, esta administración seguirá con la construcción de centros de atención en las localidades. Expertos dicen que la idea es buena, pero no se puede quedar en obras, sino acompañarse con programas de salud primaria.

La actual emergencia sanitaria demostró la importancia de tener un sistema de salud sólido y con la capacidad no solo de atender, sino de prevenir las enfermedades. Durante los dos picos de la pandemia, especialmente el segundo, el sistema hospitalario de Bogotá tuvo amenaza de colapso, aunque por fortuna nunca se llegó a ese punto. Con miras a ampliar la capacidad, el Distrito hizo varias apuestas, pero la que más se destaca es continuar con la construcción de más Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), cuya idea es fortalecer la atención en los barrios.

En principio se trata de un tema de infraestructura, pero la idea de los centros es que presten servicios ambulatorios y tengan énfasis en determinados programas y poblaciones. En ese sentido, la Secretaría de Salud reporta que ha dado varios pasos en el plan de expansión de la capacidad hospitalaria, no solo con la ejecución de obras que venían de la administración anterior, sino con avances en estudios y diseños e inicio de obras nuevas.

El balance de la entidad indica que de 20 CAPS que esperan entregar, dos están en la etapa de estudios y diseños (Trinidad Galán y Pablo VI Bosa), dos en continuación de obras (Antonio Nariño y Libertadores), cuatro en obras nuevas (Diana Turbay, Manuela Beltrán, Danubio y Candelaria la Nueva), cinco en proceso de contratación de obras (Mexicana, Tintal, Villa Javier, Altamira y Bravo Páez) y cuatro en adquisición de dotación (Danubio, Manuela Beltrán, Candelaria y Libertadores).

Además, hay uno que está en proceso de adjudicación de obra e interventoría (Suba) y otro más en proceso de suscripción de convenios para iniciar obras (Verbenal). El plan de expansión hospitalaria se completa con otros 10 centros de salud: ocho Unidades de Servicios de Salud, un Centro de Servicios Especializados en Suba y el nuevo hospital San Juan de Dios, sin contar la construcción del hospital de Bosa y el hospital de Usme, que inició la pasada administración.

Lo que hizo esta Alcaldía fue conseguir recursos adicionales para construir otros tres hospitales: una torre adicional en el hospital Kennedy, otra en El Tunal y otra en Meissen, además de los 20 CAPS. Eso fue parte de lo que incluyó el Distrito en el cupo de endeudamiento, que aprobó el Concejo el año pasado, en el que se destinaron $57.000 millones para CAPS. No obstante, la inversión total supera los $280.000 millones.

En la parte más dura de la pandemia se discutió mucho sobre la necesidad de ampliar la capacidad de los hospitales. Hasta habilitaron Corferias como uno e incluso se ventiló la idea de habilitar el San Juan de Dios, que está en ruinas. Pese a eso, expertos en salud aplauden la idea de llevar los centros hasta los barrios, en vez de apostarles a grandes hospitales. Eso sí, avisan que el tema no se puede quedar en infraestructura, sino que se debe acompañar con procesos sólidos de atención primaria.

Así lo considera Jorge Martín, docente e investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, quien si bien resalta que los hospitales de alta complejidad siguen siendo necesarios para atender eventos agudos, es muy buena apuesta la ampliación de los CAPS. “Es atender procesos que no necesariamente están relacionados con temas hospitalarios, pero construir y no ligar eso a programas de atención primaria no tiene mucho sentido. Además, el sistema de salud sigue teniendo falencias, como los intermediarios que se deberían eliminar, porque son barreras para acceder a especialistas”.

En eso coincide Luis Jorge Hernández, coordinador del área de salud pública de la U. de los Andes, quien señala que los especialistas no deben estar en los hospitales, sino más cerca de la comunidad. “Eso no debe ir suelto y con solo obras, sino crear todo un modelo basado no en la asistencia, sino en prevención y medicina familiar. Si se hace así, sería un gran logro”.

Y aunque los tiempos apenas coincidirán, esto podría representar un avance en el proceso de vacunación, según Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. “Como hemos visto, las EPS se están demorando con la vacunación, porque no están cerca y no conocen a la población. Y en cuanto a espacios, ha tocado organizar parqueaderos y coliseos, por eso ha estado lento el proceso. Hace mucho se debió dar prioridad a la atención primaria, porque la gente llega a los hospitales en una condición muy difícil”.

El proceso avanza y la proyección es que para el primer semestre de 2022 estarán funcionando los CAPS de Diana Turbay, Manuela Beltrán, Danubio, Antonio Nariño y Libertadores. Al final de la administración, en 2024, el objetivo es dejar 16 más terminados, uno en obra y tres en estudios y diseños, logrando así beneficios para más de 800.000 capitalinos.