La CAR declaró nivel de prevención por calidad del aire en Soacha y Mosquera

Las estaciones Colegio Mayor de Soacha y Uniminuto, ubicadas en el municipio de Soacha y la estación DLIA, ubicada en el municipio de Mosquera, muestran niveles elevados de concentración de PM2.5 (material particulado) que, de acuerdo con las normas nacionales y disposiciones internacionales, es considerado un contaminante de alto impacto para la salud.

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), los reportes indican que, en lo corrido del mes de febrero, se han presentado en el Territorio CAR (zona rural de Bogotá, Cundinamarca y 6 municipios de Boyacá) incendios forestales, que han afectado bosques, cultivos y pastizales. Además se evidencian fuertesnvientos provenientes del oriente, lo que indica posible influencia de algunos incendios presentados en los últimos días en los llanos orientales y venezolanos, y en zonas aledañas a la Sabana de Bogota. A todo esto se suma el impacto de las emisiones locales.

La entidad ambiental agregó que, desde el 4 de marzo, se han venido presentando inversiones térmicas fuertes y en superficie, con gradientes de hasta 3°C, generando reducción en la dispersión de contaminantes, situación que ha influenciado en la acumulación y el aumentado de PM2.5 en los municipios de Soacha y Mosquera.

Así mismo, durante los últimos tres días se ha presentado excedencia de los niveles máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017. Esto conllevó a que el análisis de datos y medias móviles de 24 horas señalaran un índice de calidad del aire categorizado como “Dañino a la salud de grupos sensibles”, de acuerdo con la descripción general del Índice de Calidad del Aire (ICA), establecido en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente.

#Atención Declarado nivel de prevención por calidad del aire en Soacha y Mosquera.

En ambos municipios se deben implementar medidas para disminuir circulación de parque automotor, en horas críticas de contaminación y de baja ventilación atmosférica. https://t.co/yP5bzOC3vl pic.twitter.com/sjwMOtZhy1 — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) March 6, 2020

Por lo anterior se establecen las siguientes medidas restrictivas:

1. Restricción de operación de las fuentes fijas ubicadas en establecimientos industriales que operen con combustibles sólidos (carbón, madera, biomasa, etc.), de 10:00 p.m. del viernes, hasta las 8:00 a.m. del lunes, a partir del viernes 6 de marzo de 2020, localizadas dentro del área urbana del municipio de Soacha.

2. Se recomienda a los municipios implementar medidas que disminuyan la circulación del parque automotor de carga dentro de sus cascos urbanos, en horas críticas de contaminación y de baja ventilación atmosférica de la siguiente manera:

De carga únicamente modelos superiores a 10 años (para el casco urbano):

* o de lunes a viernes entre 6:00 a.m. a 11:59 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:59 p.m.

* o Sábados, domingos y festivos entre 5:00 a.m. y 9:00 p.m.

Sin embargo, no se podrá limitar la operación de ambulancias o vehículos destinados al transporte de enfermos, vehículos de atención de incendios y vehículos de atención del orden público.

3. Los municipios deberán adoptar medidas que promuevan el uso de transporte público y carro compartido.

4. Intensificar los operativos a fuentes móviles en vías, con especial atención a los vehículos que operan en ciclo diésel en los corredores viales del casco urbano del municipio de Soacha.

5. De acuerdo con el artículo 2.2.5.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 para el nivel de Prevención:

* Se restringe la operación de incineradores.

* Se restringe todo tipo de quema controlada.

* Se restringen las actividades industriales que utilicen combustibles fósiles (carbón, diésel, biomasa) en las horas y días indicados en el numeral 1. Esto aplica en el caso de que las fuentes de contaminación anteriormente mencionadas se encuentren dentro del casco urbano del municipio de Soacha.

6. Fortalecer los operativos de seguimiento y control a fuentes fijas de emisión dentro del casco urbano del municipio de Soacha.

La autoridad ambiental también hace las siguientes recomendaciones para tener en cuenta de manera voluntaria:

* Evitar actividad física prolongada y al aire libre, para población clasificada como grupos sensibles en especial niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedad cardíaca o pulmonar.

* Hacer uso racional del transporte en vehículo particular. Utilizar transporte público en lugar de carro particular.

* Apagar los vehículos de carga y que operen con diésel mientras se encuentran en espera.

* Optar por tele-trabajo y postergar las actividades fuera de la casa de ser posible.

Las medidas complementan las restricciones adoptadas en Bogotá, para mitigar los niveles de contaminación. En la capital del país se declaró alerta amarilla el pasado jueves 5 de marzo, a causa de los malos registros en la calidad del aire que se vienen presentando los últimos días.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook