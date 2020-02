A la cárcel fue enviado un sujeto que torturó y asesinó a un bebé de 22 meses en Bogotá

Conocer los vejámenes a los que fue sometido un bebé de 22 meses, por parte de su padrastro, fue suficiente para que el juez del caso expresara toda su indignación contra el procesado y el abogado de oficio asignado para este proceso no pudiera contener sus lágrimas en medio de la audiencia.

Ante el juez 53 Penal Municipal, con función de Control de Garantías, fue presentado Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años, señalado de torturar al hijo de su pareja sentimental durante cinco días consecutivos (desde el 20 hasta el 25 de enero) hasta asesinarlo.

El material probatorio presentado por el fiscal 58 local adscrito a la Unidad de Vida e Integridad Personal leyó el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que detalló que el niño padeció golpes y torturas que quedaron evidenciadas en hematomas, abrasiones, quemaduras y fracturas en todo el cuerpo del bebé.

El relato fue tal, que el juez lo interrumpió para evitar conocer más detalles sobre los vejámenes a los que fue sometido el pequeño en una casa ubicada en el barrio Altos del Poblado, en la localidad de San Cristóbal en Bogotá. El procesado por este caso aceptó ser el responsable de estos hechos.

Óscar Orjuela era la pareja sentimental de Alexis Andrea Contreras, madre del bebé, con quien convivía hace apenas 30 días. El sujeto aprovechaba la ausencia de la mujer cuando salía a trabajar, para torturar al bebé.

Con las pruebas que tenía a su favor, el ente acusador le imputó al procesado los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. El juez, quien se mostró conmovido e indignado con el caso, le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en la cárcel La Modelo de Bogotá.

“Estoy convencido que usted es altamente probable autor de esta conducta punible y esto lo digo basado en la epicrisis y en el concepto de Medicina Legal, que ni quisiera quise que leyeran, porque no comprendo cómo alguien puede hacerle eso a un menor, la verdad me quedo sin palabras”, afirmó el juez quien, incluso, comparó a Orjuela Pinzón con Luis Alfredo Garavito, conocido como “la bestia”, por asesinar a más de 100 niños en Colombia.

El despacho agregó que “jamás un juez de control de garantías podría permitir que una persona con este tipo de circunstancias, que son atribuibles de forma exclusiva a usted volviera ser parte de la sociedad, por lo menos no en un futuro próximo (…) No me imagino las cosas que tuvo que haber sufrido ese pobre niño, en sus manos”.

Quien también estuvo visiblemente afectado con lo que sucedió en la audiencia fue el abogado defensor de oficio, Javier Giraldo Vaquero Pachón, quien expresó, en medio de lágrimas que “solamente ver esas imágenes dejan destrozada a cualquier persona, parece que a usted no (refiriéndose al confeso asesino), pero al resto sí”.

